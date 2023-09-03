Как не рефлексировать по не сбывшимся летом планам

Если человек живет в переживаниях и излишних ожиданиях, то идет нарушение объективного восприятия реальности. Мы не можем успеть все в конкретный промежуток времени. Здесь нужно оценить, насколько адекватно прошло ваше время, что вы выполнили из планов, но объективно не хватило времени. За определенный промежуток времени мы делаем определенное количество действий. Лето — это не конец жизни и времени, а всего лишь промежуток определенного сезона, — сказала Гладышева.