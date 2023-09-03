Психолог заявила о наличии «комплекса неполноценности» у успешных людей

«Очень часто гнобят себя люди, у которых абсолютно неадекватные амбиции. За любым большим успехом обязательно должен стоять комплекс неполноценности. Если бы этого комплекса не было, человек бы гармонично жил бы, достигал бы, но при этом он не готов был бы жертвовать огромным количеством всего ради этого успеха. Я вижу постоянно, находясь с ними в разных ситуациях, что люди известные и медийные постоянно должны жертвовать. Например, актрисы. Это очень сложная работа, проживание в вагончиках, вхождение в роль, но дело в том, что ты должен принести свою жизнь в жертву профессии. Даже те же самые блогеры — они приносят в жертву свою жизнь. За любым успехом должна стоять внутренняя неудовлетворённость. Может, человек даже сам не понимает, что она есть, но она есть. У человека есть стойкое убеждение, что он какой-то не такой. Встречаться со злым отношением к себе ему гораздо комфортнее, потому что, когда его хвалят, он просто не знает, что с этим делать».