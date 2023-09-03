Психолог: нельзя успеть всё за один летний сезон

Психолог Гладышева: нельзя успеть всё за один летний сезон. В конце лета и начале осени многие традиционно сталкиваются с тревожным ощущением того, что за лето они успели сделать очень мало: и не нагулялись, и не накупались, и не наотдыхались. Да и работали не так усердно, как хотелось бы. Рассказываем, как перестать стрессовать хотя бы из-за этого.

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Советы психолога

Как объяснила NEWS.ru психолог Марина Гладышева, важно реально оценивать своё время и возможности — всё успеть за один летний сезон невозможно. Чрезмерные ожидания лишь нарушают объективное восприятие.

Стоит сесть и поразмыслить, а что вообще вы сделали за лето и на что времени не хватило, заметила эксперт. Она также призвала не расценивать конец лета как конец жизни, это всего лишь промежуток определённого сезона.

Ещё можно проанализировать сделанные дела и подумать, что бы вы могли сделать лучше. Но ругать себя не стоит — от ошибок это вас всё равно не убережёт.

Депрессия конца лета

Многие стрессуют не потому, что что-то не успели за лето, а просто потому, что тепло уходит. В этом случае психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая советует определиться, что именно для вас уходит с летом. Если это яркие наряды, то обновите себе гардероб и порадуйте себя чем-то симпатичным и модным. Только никакого чёрного.

Если вы страдаете от того, что время отпусков прошло, то запланируйте отпуск на осень или зиму. В предвкушении релакса вы и не заметите, как пролетит слякотное время года. О том, куда отправиться в отпуск осенью, рассказали в этом материале.

Подготовка к осени

Кстати, грустненько в начале осени может быть и из-за недостатка витаминов. Всё-таки на смену теплу и солнцу приходит осенняя прохлада, дожди и сырость.