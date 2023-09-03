5 вещей, которые не нужно делать, если вам изменили

Новость об измене всегда вызывает спектр эмоций. Кто-то шокирован и не представляет, как дальше быть в таких отношениях. А кто-то может быть разочарован, но не удивлен, ведь отношения уже давно потеряли близость и доверие. Однако с чувством ненужности, невыбранности и униженности сталкиваются практически все. "Рамблер" расскажет, чего не стоит делать, если вам изменили.

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Чаще всего в начале человек испытывает шок и боль, затем может нахлынуть ярость, но самое интересное, что большинству людей совершенно непонятно, что делать в этих обстоятельствах. Разрывать отношения? Разбираться с партнером или его новой влюбленностью? Предлагаем, разобраться в этом вместе.

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Не уходите от темы

Для начала стоит сказать, что точно не нужно пытаться вести себя так, как будто ничего не произошло. Боль будет накапливаться и в любом случае вырвется наружу путем обвинений, подколов, агрессии и прочих неприятных вещей. Если вы узнали правду, то постарайтесь обсудить ее. Даже если вы только догадываетесь об измене, обсудите свои опасения с партнером.

Разрывать отношения

Скоропостижные решения могут натолкнуть вас на те действия, о которых вы потом будете сожалеть. Для начала заручитесь поддержкой, постарайтесь стабилизировать свое состояние и попытайтесь разобраться в ситуации: был ли это единственный эпизод неверности или за вашей спиной произошла целая серия измен? Как оценивает ситуацию сам партнер? Посмотрите, готов ли он обсуждать причины и последствия, проведите внутреннюю беседу, готовы ли вы работать над отношениями?

Подавлять свои чувства

Это самое деструктивное, что вы можете сейчас предпринять. Да, вам больно и отвратительно, но игнорирование нежелательных эмоций не снизит их. Наберитесь смелости и проявите свои чувства в том виде, в каком они есть. Скорее всего часть времени вы действительно проведете в слезах, ощущая себя преданным, но вскоре это пройдет. Важно в этот момент взять дистанцию с партнером и подумать о себе. Измена всегда ствит в отноениях точку, поэтому если вы действительно готовы восстанавливать отношения, то для начала их придется разрушить.

Ощущать свою вину

Измена зачастую сильно влияет на самооценку человека, кажется, что если любимый выбрал другого, то дело обязательно в вас. На самом деле на возникновение измены влияет множество причин: иногда человек совершает такой поступок сознательно, но порой им руководят бессознательные процессы, например, желание почувствовать себя вновь красивым, услышанным и сексуальным. При этом бессознательные процессы не снимают с человека ответственность за то, что он нарушил договор вашей пары и предал ваше доверие к нему.

Мстить изменщику