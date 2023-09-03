Лабковский назвал критерии, отличающие невротические отношения от здоровых

Отношения мужчины и женщины — одна из тем, которые чаще всего поднимает в своем телеграм-канале известный психолог Михаил Лабковский. Что, в общем-то, понятно: каждый из нас переживал неудачи в делах сердечных — ну или хотя бы хоть раз заводил сомнительный роман. Ранее Михаил рассказал, почему мужчины не женятся, хоть и признаются в любви. А в новом посте он назвал два критерия, по которым можно отличить невротические (другими словами — болезненные и бесперспективные) отношения от здоровых.

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Итак, первый признак того, что вы находитесь в нездоровых отношениях: вы страдаете. Вам приходится тратить тонну сил, времени и энергии на то, чтобы привлечь к себе внимание. Либо, наоборот, отомстить за те или иные обиды.

Признак второй: при общении с любимым человеком вы не можете расслабиться и быть собой. Выглядеть, как вам нравится, или говорить то, что хочется. То есть вы думаете не о своем комфорте и счастье, а о том, как выглядите с «фасадной» стороны.

«Надо ли работать над отношениями? Дорогие, "работа над отношениями" — это не вести себя определенным образом, быть настоящей женщиной/настоящим мужчиной и так далее. "Работать над отношениями" — это проводить время вместе, учиться открыто разговаривать, быть уязвимым и настоящим рядом с партнером. Понимаете, это как хобби. Надо ли "работать" над рисованием, если вы любите рисовать? Надо ли "работать" над игрой на гитаре, если вам нравится, как она звучит, и вы получаете удовольствие от процесса обучения?» — напутствует Михаил.