Что такое сказкотерапия и как она помогает справляться со страхами

Опрос аналитического центра НАФИ выявил главные страхи россиян в 2023 году. В их числе инфляция, новая пандемия и просрочки по кредитам. Справиться с беспокойством предлагают психологи, в частности представители популярного в последнее время направления — сказкотерапии. Мы решили протестировать, сможет ли сказка помочь нам не бояться болезней и падения рубля. И если да, то как?

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Сказкотерапия как метод практической психологии появился в 1990-х годах. Но справляться со страхами с помощью сказки люди начали гораздо раньше. С древних времен наши предки с помощью мифов объясняли поведение сил природы, от которых они зависели. Именно поэтому к сказке, как бы парадоксально это ни звучало, у человека чаще куда больше доверия, чем к научно подтвержденным фактам. Психотерапевт Наталья Каурова, много лет практикующая сказкотерапию, предложила истории, которые помогут справиться с главными страхами россиян.

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Сказка о Солнце и Луне

Согласно опросу, больше всего россияне боятся заболеть тяжелой болезнью со смертельным исходом. О наличии такого страха заявили 27 процентов опрошенных.

В одном королевстве настали темные времена и воцарилась смута. Король был стар, его раненое сердце кровоточило, и никто не мог исцелить короля. Жители королевства тем временем погрязли в грехе и неведении, начались распри.

У короля было двое детей — единокровные брат Солнце и сестра Луна, они были близкими друзьями и никогда не расставались. Их мать умерла при родах, а король-отец очень любил детей, трепетно заботился и оберегал их. Так же сильно Король любил и свой народ и желал, чтобы королевство его росло и люди приумножали свои богатства, доблесть, силу и благородство.

Ему было явлено, что помочь королевству могут его потомки, если он пожертвует ими и обречет их на скитания на веки вечные. Жизнь одного сможет продолжаться лишь тогда, когда другой будет засыпать мертвым сном.

Король-отец погоревал и вынес указ. Он повелел изготовить два трона и разделить царские владения. Одну часть он назвал «день», а другую — «ночь». Так он дал каждому из детей свое пространство и время для того, чтобы они могли править и делиться своими дарами с миром.

Сколько ни умоляли отца брат с сестрой смилостивиться над ними, сохранить их детскую дружескую связь — король был непреклонен. И с тех пор они не встречались.

Брат Солнце правил днем, освещая своими теплыми лучами Землю, помогая людям выращивать и собирать урожай. Сестра Луна, наполняя тусклым холодным светом ночные сумерки, приглашала людей во внутренний мир грез, фантазий и сновидений, для того чтобы каждый человек мог вспомнить о своих истоках и о душе.

С той поры когда всходит Луна — умирает Солнце. Один не может начать жить, пока другой не завершит свой цикл. Люди, наблюдая за солнечным и лунным дисками, начали понимать, сколько у них отведено времени, чтобы успеть посеять и собрать урожай, и сколько на то, чтобы отдохнуть. С тех пор в королевстве начал возрождаться порядок и пришло процветание его жителей.

Комментарий. Страх смерти относится к базовым страхам. Мы боимся того, чего не можем избежать. Нас страшит неизвестность. С подобным страхом хорошо справляется религия, предлагающая переход в другой мир после смерти. И эта вера является опорой для человека. Солнце и луна в сказке — метафорическое изображение неизбежных циклов. Мы говорим о том, что у нас есть две точки: рождение и смерть. Да, мы ими не распоряжаемся, но эти точки помогают принять неизбежное. Другой вопрос — а что делать с отрезком времени между ними? С помощью сказки мы пытаемся предотвратить ситуацию, когда человек живет будущим переходом в другой мир, избегая реального.

Сказка о нищем Ганце

Боязнь роста расходов наиболее свойственна мужчинам (35 процентов против 24 у женщин), людям в возрасте от 35 до 44 лет (39 процентов) и респондентам с высшим образованием (38 процентов). Потери доходов сильнее боятся также мужчины (31 процентов против 24 у женщин), люди в возрасте 45–54 лет (33 процентов) и те, кто имеет среднюю по размерам зарплату (30 процентов).

Ганц родился и вырос в далекой деревушке в очень бедной семье. Он с детства помнил, как его родители с большим трудом искали, что же подать на стол, чтобы накормить детей. Иногда на столе были только крошки, которые пролетающие мимо птицы быстро уносили с собой.

Шло время, Ганц рос, но тревога за то, что он может остаться совсем без средств к существованию, его не покидала. Он был одинок, получать удовольствие от жизни и замечать окружающих людей ему было сложно. Все думы Ганца были о том, что завтра ему будет нечего есть. Поэтому он много работал в своем доме и копил те немногие деньги, которые ему удавалось получить за свой труд.

Его дом располагался у дороги, поэтому в дверь частенько стучались проезжие торговцы. Но им никто не открывал. Ганц как будто даже не замечал их. Упорный труд и собирательство стали для него единственным возможным способом справиться с тревогой и воспоминаниями о голодном детстве.

Одним солнечным утром в окно постучалась прекрасная девушка и попросила воды. Ганц был изумлен и восхищен ее красотой. Несмотря на свое смущение, он решил в этот раз поступить по-другому и поспешил к колодцу, чтобы набрать воды. Девушка поблагодарила и ушла.

Оставшуюся воду из кувшина Ганц вылил под яблоню, что росла у него во дворе. Яблоня расцвела, и на ней завязались плоды. И проезжавший мимо купец, увидев яблоки, захотел их купить. Ганц отворил ворота и впустил купца.

«Откуда у тебя такие спелые яблоки весной?» — спросил купец. И Ганц рассказал ему историю о девушке, постучавшейся в его окно. Купцу очень понравилась история, и он предложил Ганцу записать ее для его детей.

Так родилась эта сказка, а пока Ганц усердно записывал ее на бумаге, форточка распахнулась и в нее влетела птица. Ганц не стал ее, как обычно, прогонять. Птица залетела в погреб. Там в старом сундуке хранилась карта, на которой был отмечен клад, зарытый его прадедом. Но это уже совсем другая история...

Комментарий. Сегодня многие москвичи живут со страхом потерять деньги, остаться в нищете. Но с финансовым мышлением нужно работать, определить, откуда появился страх. А потом составить план действий по изменению мышления. Жизненный сценарий героя сказки многие из нас «получают в наследство»: в мире много испытаний, а голод — их часть. И этот сценарий уже реализован в биографии героя — он из бедной семьи. Именно поэтому ему сложно распоряжаться деньгами и начать себя проявлять. Все меняется, когда некая девушка вдохновляет его на изменения. Он начинает доставать воду, которая в аналитической психологии считается метафорой бессознательного, и получает «карту» — план действий на будущее.

Сказка о тревожной девочке

Страх перед новой волной пандемии испытывают 20 процентов опрошенных.

Жила-была девочка Маша, ее родители умерли, когда она была совсем маленькой, и ее воспитывала бабушка. Бабушка опекала и контролировала каждый шаг единственной внучки. Поскольку она была старая, Маша боялась, что та тоже умрет. Поэтому девочка решила сделать так, чтобы этого не случилось как можно дольше. Так Маша решила изучать все, что ей было доступно, про медицину.

Она читала много книг и статей, в которых описывались разные заболевания и методы их лечения. И все пугающие ее симптомы Маша раз за разом находила у себя. Страх и плохое самочувствие вызывали беспокойство. Девочка становилась все более отчужденной и замкнутой, общение с людьми утомляло ее. Тревога крепко накрепко поселилась в ее сердце. Маша страдала, размышляя о том, что дни ее сочтены.

Однажды Маша отправилась в парк, прихватив томик Медицинской энциклопедии. Там она встретила элегантного старика в пенсне. Он внимательно посмотрел на Машу и с удивлением спросил о том, что именно привлекло девочку в такой сложной книге. И Маша начала рассказывать. Часами напролет она делилась со стариком своей историей, переживаниями и симптомами, которые находила в себе, и теми невыносимыми чувствами, которые они в ней вызывали. Старик внимательно слушал, сопереживал и изредка комментировал. А затем рассказал ей о себе: он оказался тренером по бальным танцам. Его истории увлекли Машу, и она решила записаться на занятия. Регулярные тренировки не оставили места и времени для мыслей, которые беспокоили девочку.

Все симптомы отступили. Впрочем, полученные знания ей еще пригодились. Маша выросла и поступила в институт, с удивлением обнаружив, что врачевать тело возможно, исцеляя душу.

Комментарий. Бороться здесь нужно в первую очередь с ипохондрией. У многих ковид проявляется по-разному: кто-то действительно серьезно болеет, ну а кто-то — пару раз чихнет, и все. Но есть люди, которые начинают изучать симптоматику. Они читают форумы, медицинскую литературу, как официальную, так и не очень. И, погружаясь в это все больше, человек находит у себя огромное количество симптомов и начинает паниковать.

Ипохондрии, как правило, подвержены либо депрессивно настроенные люди, либо те, кто столкнулся с гиперопекой в детстве. Например, если у ребенка была бабушка, запрещавшая ему все, то телесные отклики рано или поздно могут подтвердить страхи. Повзрослев, человек укореняется в этом и утрачивает способность что-то делать здесь и сейчас. В этом случае нужна поддержка либо спортивного тренера, либо психолога, чтобы начать взаимодействовать с реальным миром. Сказка помогает понять, что мы боимся того, что не реализовалось.

Сказка о детских ссадинах

Боязнь за детей, с которыми может «что-то случиться», испытывают 25 процентов респондентов. При этом среди женщин доля тех, кто испытывает именно этот страх, достигает 36 процентов против 11 процентов у мужчин.

В некотором царстве было две деревни — Грама Шунг и Грама Тиб. И вроде как и природа у них была единая, и земля одинаково плодоносила, да только в Грама Шунг население росло, хозяйство множилось, жители исправно платили налоги в казну, а в Грама Тиб частенько возникали распри, жителям сложно было справиться с испытаниями, которые преподносила жизнь, количество домов сокращалось, подворья беднели, да и податями царскую казну они не жаловали. Отправил тибский царь в шунгские деревни министра с наказом выведать секрет успеха соседей.

Министр много времени провел, учитывая амбарные книги, исследуя пастбища, пересчитывая скотину, и никак не мог понять причину такого положения дел. Вдруг услышал он голоса: шунгские дети возвращались из леса и несли свою добычу. Некоторым мальчикам удалось поймать рыбу, кто-то нашел мед, справившись с пчелиным роем, девочки собрали грибы и ягоды. Они шли и весело смеялись, рассказывая друг другу о приключениях и ссадинах, которые получили.

Министр вскочил и побежал прямо в Грама Тиб, а пока бежал — размышлял, почему же он не слышал детских голосов в окрестностях тибской деревни. Прибежав, он оказался у большой изгороди, вход в которую строго охранялся, а из нее доносились детские голоса. Заглянув внутрь, министр увидел игравших детей. У входа в «манеж» стоял деревенский смотритель, четко контролирующий всех, кто приближался, впуская и выпуская только родителей.

Министр долго расспрашивал жителей, как так случилось, что дети в Грама Шунг вместе со старейшинами выходят на охоту и собирательство, а в Грама Тиб находятся под таким пристальным контролем. И выяснилось, что из поколения в поколение родители Грама Тиб оберегали свое потомство от любых травм и ошибок, почитая детей как высшую ценность, принесенную им богами, и тревожились за их сохранность в тех суровых условиях, в которых они были вынуждены жить. Испокон века дети так росли и воспитывали своих детей. Они становились все более уязвимыми и неприспособленными к жизни.

С тех пор вышел царский указ, чтобы подростков обоих деревень направляли на обучение к старейшинам в лес и на реку, чтобы те объясняли им, как ориентироваться в различных ситуациях. Дети учились у старейшин справляться с трудностями, впитывали через их сказания мудрость предков и проходили свои инициации.

Комментарий. Причинами этого страха являются родительский контроль и инфантильная позиция ребенка. Сегодня у нас принято опекать ребенка чуть ли не до 40 лет. Но такая гиперопека мешает ребенку получить собственный опыт. В некоторых африканских племенах до сих пор существует культура инициации. Она заставляет подростка столкнуться с довольно неприятными процедурами. Но полученный опыт дает ему понимание, что с болью можно справиться. А самое главное, что он может сделать это сам! Именно личный опыт, а не родительский контроль делает ребенка сильнее.

Знаменитый русский философ Иван Ильин сказал: «Сказка — это сон, приснившийся нации». В этой фразе отражена главная черта сказки — ее принадлежность к коллективному бессознательному. Мифологическое мышление — одна из причин неослабевающего интереса современного человека к сказкам. Возможно, мифы с древних времен слегка изменились: помимо домовых люди охотно верят как в инопланетян, так и в живые бактерии в йогурте, но эти стереотипы нередко становятся опорой для мировосприятия. В сказкотерапии мифологический образ превращается в метафору, которая, по мнению доктора психологических наук Натальи Зенцовой, к которой мы также обратились за комментарием, считается главным средством психологического воздействия.

— От точности подбора метафоры зависит эффективность работы врача с пациентом, — уверена она. — Психологи-сказкотерапевты встраивают метафору в самые разные жанры — от притч и басен до детективов и даже любовных романов — в зависимости от ситуации и психотипа клиента. Каждый жанр имеет психокоррекционное значение, позволяет по-новому взглянуть на проблему и найти способы разрешить конфликты.

Впрочем, главное в сказочной форме то, что она позволяет вернуться в детство — в тот самый момент, когда мама, сидя на кровати, читала книжку. Тогда казалось, что все в мире идет так, как надо: чудовища спрятались в шкаф, Оле-Лукойе раскрыл цветной зонтик, а завтрашний счастливый день уже ждет за дверью. И это найденное в глубинах памяти и вновь обретенное умиротворение уже не нарушат никакие дурные вести.

ДОСЬЕ