Психолог перечислил минусы раздельного сна супругов

Разделение спален может быть как индивидуальным выбором каждого партнера, так и знаком возникших проблем, предупредил психолог Сергей Розанов. Плюсы и минусы раздельного сна супругов он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Розанова, совместный сон способствует созданию более тесной связи между партнерами и укреплению эмоциональной близости.

«Разделение спален может снижать уровень близости в паре», — предупредил он.

Кроме того, один из партнеров может начать страдать от одиночества, если важным аспектом для него является физическое присутствие супруга рядом, добавил психолог. Повлиять разделение спален может и на общую динамику отношений в семье, и на отношения с детьми, уточнил он.

«Например, если муж и жена отдыхают в разных комнатах, это может влиять на общение каждого из них с детьми», — объяснил Розанов.

При этом, признал специалист, разделение спален может способствовать лучшему качеству сна, особенно если партнеры имеют разный ритм и привычки. «Храп одного из супругов, различия в предпочтениях по поводу температуры, освещенности, постельного белья, времени отхода ко сну и так далее могут стать источником споров и непонимания. Разделение спален позволяет избежать таких конфликтов и сохранить мир в семье», — сказал психолог.

Сочетание работы, ухода за детьми и других семейных обязанностей может не оставлять много времени для себя. Разделение спален дает возможность иметь собственное пространство для отдыха и восстановления сил. Иногда нам просто надо побыть в одиночестве, чтобы восстановиться Сергей Розанов