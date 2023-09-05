Сигнал измены или тайный враг: к чему снится развод с мужем

Зачастую мы принимаем некоторые ситуации, происходящие с нами во сне, близко к сердцу. Как правило, это касается самых неприятных для большинства людей сюжетов, связанных с болезнями, ссорами, смертью близких. Одним из подобных сновидений можно по праву назвать развод со второй половинкой. Особенно такие эпизоды беспокоят тех, у кого в реальной жизни действительно имеются проблемы с любимым человеком. Но стоит ли бояться таких снов и какой скрытый смысл они несут на самом деле? Что думают по этому поводу известные толкователи сновидений, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

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По Миллеру

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Согласно соннику Миллера, развод во сне означает реальную неудовлетворенность своим партнером. Такой сюжет носит не случайный, а вполне объяснимый характер. Если в настоящей жизни вы состоите в браке, а во сне разводитесь с любимым человеком, то налицо определенные проблемы, о которых нельзя умалчивать. В противном случае со временем увиденная ситуация может стать явью.

Если инициатором расставания выступаете именно вы, обратите внимание на свое ближайшее окружение. Вероятно, кто-то из доверенных лиц плетет козни вокруг вашей семьи из зависти. Иногда во сне может открыться незримая истина, если в нем нередко фигурирует один и тот же знакомый человек.

По Фрейду

Согласно мнению Зигмунда Фрейда, развод во сне означает сильное разочарование своим партнером в реальной жизни. Вероятно, что в последнее время любимый человек чем-то обижал или сильно злил вас. Также по Фрейду такой сон может символизировать подсознательный страх потерять любимого человека из-за его измены. Такой сюжет может нередко сниться тем, кто давно подозревает вторую половинку в неверности.

По Лоффу

Известный психолог Дэвид Лофф считает, что сны, связанные с разводом, отражают наши повседневные мысли. Подобный сюжет говорит о том, что вы действительно задумываетесь о таком исходе по определенным причинам. Например, подозреваете супруга в неверности, в связи с чем готовитесь к самому худшему сценарию.

По Ванге

Известная прорицательница Ванга считала, что сон о разводе указывает на обострившуюся интуицию и предостерегает от возможных ошибок. Чтобы сделать правильный выбор, вам нужно прислушаться к внутреннему голосу и не судить о малознакомом человеке, исходя из мнения других людей. Такой сон говорит, что вы упускаете из виду важные детали, которые лежат на поверхности, поэтому рискуете допустить серьезный просчет.

Английский сонник

Согласно английскому толкователю, развод во сне отражает нашу внутреннюю потребность отдохнуть и восстановить силы, особенно если такой сюжет привиделся под утро. Глубокой ночью он может говорить об ухудшении здоровья кого-то из близких.

По Линн