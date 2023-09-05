7 признаков ярких личностей

Отсутствие этих качеств не делает вас человеком второго сорта, и все же приятно осознать, что вы — яркая личность, которая производит впечатление с первой же встречи.

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Уверенность

Иные люди уверены в себе до такой степени, что буквально затмевают окружающих и потому могут казаться высокомерными. Но это не значит, что они ставят перед собой задачу возвыситься над окружением и будут завидовать чужому успеху. Их непоколебимость абсолютно искренна и естественна, это вдохновляет окружающих.

Авторитет

С суждением яркой личности невозможно не считаться. С ним можно не соглашаться, но невозможно его игнорировать. Харизматичные люди часто становятся лидерами мнений и, даже если их сложно отнести к знаменитостям, они широко известны в узких кругах.

Громкий смех

Еще один признак яркой личности — привычка громко смеяться, не смотря на окружение. И благодаря авторитету (из предыдущего пункта) ее жизнерадостный смех всегда уместен.

Магнетизм

Хотя в соцсетях добавлять в друзья можно тысячи людей, все прекрасно понимают, что ничего общего с настоящей дружбой это не имеет. Зато количество заявок позволяет измерить вашу притягательность. Яркие личности всегда собирают вокруг себя толпы. А так как попасть в их узкий круг суждено не всем, знакомые стремятся укрепить связь хотя бы с помощью подписки на странички в соцсетях.

Страх

Мы так устроены: опасаемся непредсказуемых людей, потому что не знаем, чего от них ожидать. Хотя яркие личности притягивают харизмой и энергетикой словно мощным магнитом, во многих они вселяют страх. И не зря: общение (и работа) с ними может быть проблематичным, когда важно держаться в социальных рамках. Яркие личности нередко считают себя особенными, а восхищение окружающих поддерживает в них веру в собственную исключительность.

Границы

Их умение идти к целям собственным путем подкрепляет четкое понимание личностных границ. Такие люди не позволят помыкать ими и всегда отстоят то, что считают своей собственностью. Они не спешат подпускать к себе всех подряд, но, как правило, общительны и дружелюбны, по крайней мере в большой компании.

Аутентичность