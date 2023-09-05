Гипноз вместо диеты: можно ли похудеть на убеждениях

Существует ли диета для подсознания и можно ли похудеть с помощью убеждения? Специалисты уверяют — можно. О том, как подойти к процессу похудения с помощью гипноза и не обмануться, расскажет гипнотерапевт и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина.

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Практически любое упоминание гипноза в современных онлайн-изданиях сопровождается развеиванием мифов о его якобы магическом воздействии на человека. В то время как гипноз не только не имеет ничего общего с магией или волшебниками, но, напротив, благодаря научному обоснованию и изучению даже противопоставлен им. И именно из-за сложности и кажущейся на первый взгляд непонятности, за гипноз часто выдается любое шарлатанское представление, на которое могут попасться те, кто желает достичь быстрого результата без усилий.

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В то же время гипноз давно завоевал огромную популярность среди политиков, спортсменов, бизнесменов, звезд и активно применяется практикующими врачами в лечении многих заболеваний. Помимо столь субъективных результатов, как повышение самооценки и уверенности, гипноз при грамотном подходе способен избавить даже от родовых болей, не говоря уже о коррекции пищевого поведения.

Безграничные возможности гипноза

Конечно, вернуть вам ампутированную руку под гипнозом не получится даже у Дэвида Копперфильда, но в ситуациях, где важную роль играют убеждения, а именно при психической зависимости, таких как переедание, этот вид воздействия на психику становится незаменимым, а порой и единственным инструментом для решения проблемы, помогая там, где классическая медицина бессильна.

Однако стоит помнить, что просто посидеть в мягком кресле у терапевта недостаточно. Гипноз не снижает калорийность пищи и не меняет биологические законы природы, заставляя таять жир под пристальным взглядом гипнотерапевта. Но благодаря коррекции психических установок, изменению паттернов мышления и привычных реакций, пациент уже по-новому реагирует на триггеры, ранее заставлявшие его переедать.

«Гипнотерапевт может внушить вам нужные убеждения, привить вам желание к соблюдению полезных привычек, вы будете стремиться к физической активности, избегать вредных и калорийных продуктов, вместо этого выбирая свежий воздух, спорт и здоровое питание, — комментирует гипнотерапевт Анастасия Сарапина. — Все то же самое вам предлагает диетолог, ваш спортивный тренер или нутрициолог, однако именно гипнотерапевт работает с вашими желаниями, и формирует ваше подсознание так, чтобы вы сами выбирали здоровое поведение без надзора тренера или врача».

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Не в коня корм, или Грустная булочка

Чаще всего ожирение — это следствие психологических проблем. Человек переедает по разным причинам: компенсация недостижимого, заедание стресса, выражение бунта, утоление эмоционального голода, защитная реакция против физического или эмоционального насилия, привычный и удобный способ получения быстрого удовольствия, а может быть и установки родителей о необходимости все доедать из соображений экономичности или страха голодной смерти. «Пока не съешь, из-за стола не выйдешь!», «Ешь, иначе все заберем!», «А компот?».

Контролирующий родитель сидит во многих из нас, жестким голосом чеканя свои заржавевшие установки, заставляющие наше хрупкое подсознание вести себя по четкому алгоритму и следуя привычным готовым реакциям, даже если необходимость в них отпала. Этот процесс очень слабо осознается нашим разумом, но от этого не менее точно и авторитарно управляет нашим поведением. Поэтому самостоятельно почти невозможно понять, почему конкретно мы едим больше, чем надо, из-за чего вынуждены нагружать себя излишней едой или, несмотря на изобилие еды вокруг, тем не менее стараемся быстрее и побольше съесть за один прием пищи.

Также еда часто выступает в качестве утешения, когда приятными ощущениями мы компенсируем стресс или негативные переживания.

«В детстве многих приучили к сладким калорийным поощрениям, ведь заметьте, никто не бежит заедать грусть сельдереем или петрушкой, всем подавай булочки и конфетки, прям как в детстве, где нас этим и поощряли, — комментирует Сарапина. — Так наш мозг формирует нейронную связь: когда мне было плохо, я ел и мне становилось лучше!»

Что прикажете думать

Такой паттерн реагирования на неприятные события закрепляется в мозгу прочно, но не намертво. Все же, благодаря нейропластичности мозга, то есть его свойству перестраиваться, мы имеем все шансы на коррекцию любого убеждения.

«В среднем на формирование новой привычки с помощью гипноза человеку требуется три месяца, — говорит гипнокоуч. — Однако стоит помнить об эффекте плато, когда прогресса вроде бы не видно, а продолжать надо».

Одна из пациенток гипнотерапевта, 51-летняя Елена, обратилась с запросом на похудение. В результате терапии выяснилось, что женщина попросту не умела заботиться о себе и считала свои нужды не стоящими внимания и времени, а 95% ее жизни составляли обязанности, а не желаемое.

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Разрываясь между работой, семьей и внуками, Елена не считала нужным выделить время для себя, а единственный способ отдушины для нее была наспех схваченная еда. За несколько месяцев гипносессий Елена полностью пересмотрела свое отношение к себе, научилась пресекать попытки окружающих диктовать ей условия, и, успокоившись, пациентка, легко справлялась со своим состоянием, свободно выбирая здоровую пищу и пользу для себя.

«Сопротивление подсознания длилось около трех месяцев, — поясняет Сарапина. — Преодолев плато, Елена стабильно пошла на снижение веса, ведь теперь ее психологическая установка была направлена не на замещение и компенсацию, а на удовлетворение базовых нужд личности в уважении и признании своей значимости для себя самой».