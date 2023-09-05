Как перестать ревновать партнера к его друзьям
Приступы ревности к партнеру лучше всего купировать саморазвитием и общением с друзьями. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Екатерина Бугрова.
В первую очередь, психолог посоветовала уделять больше времени саморазвитию и научиться любить свое одиночество и личное пространство.
«Если у вас есть любимое дело или вы его еще не нашли – самое время этим заняться! Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — объяснила она.
По мнению психолога, приступы ревности хорошо купируются общением с друзьями.
«Если ваш партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Во-первых, вы встанете на его место и поймете, что ревновать не нужно, во-вторых, вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей», — уточнила она.
В случае, если ревность не отпускает, Бугрова посоветовала обсудить проблему с партнером.
«Главное, без упреков и обвинений, просто поделитесь своими чувствами. Если у вас здоровые отношения, то он обязательно даст вам эмоциональную поддержку, которая сможет усмирить ваш пыл», — отметила психолог.
Но самое главное, по ее мнению, осознать причину ревности и устранить ее.
«Чаще всего, это подсознательный страх, который в реальной жизни ни на что не опирается. Отгоняйте от себя тревожность и знайте, что ваши глубинные травмы и установки никак не должны негативно сказываться на построении отношений с противоположным полом», — предупредила врач.