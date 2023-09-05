Как перестать ревновать партнера к его друзьям

«Если у вас есть любимое дело или вы его еще не нашли – самое время этим заняться! Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — объяснила она.