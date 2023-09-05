Как перестать опаздывать

Чтобы перестать опаздывать, следует планировать все заранее, учитывая время, на которое человек обычно задерживается, посоветовала психолог Людмила Швайбович. В разговоре с «Радио 1» она уточнила, что надо продумать образ, проверить, чтобы все необходимые вещи были под рукой, и рассчитать необходимое время, чтобы выйти.

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Нужно спланировать все заранее: собрать образ, проверить, чтобы все было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 09:40, — пояснила специалист.

По словам психолога, постоянные опоздания могут быть связаны с отсутствием чувства времени или же с прокрастинацией. Она пояснила, что в таких случаях людям свойственно отвлекаться на посторонние вещи. Если же человек раньше не был склонен опаздывать и вдруг резко начал это делать, то стоит задуматься, с чем это может быть связано. Может оказаться, что предстоящее событие вызывает отторжение.