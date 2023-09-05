Как мужчинам не стать заложниками гендерных стереотипов

С детства родители, учителя, а позднее и сверстники закладывают в нас установку о важности добиваться статуса и успеха в жизни.

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Как стереотипы в отношении мужчин сказываются на их ментальном здоровье и можно ли сильному полу иногда проявлять слабость, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Наталия Щанкина.

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Мужчины переживают и испытывают те же эмоции, что и женщины. Но иногда им приходится сдерживать и отрицать свои чувства, потому что общество ожидает от них твердости характера. Из-за этого они начинают испытывать проблемы с самооценкой и чувствуют себя уязвимыми.

— В нашем сознании уже укоренился миф о том, что «сильный пол» должен быть волевым, успешным, обеспеченным и всегда уверенным в себе. Но мало кто отдает себе отчет в том, что такое навешивание ярлыков делает мужчин заложниками стереотипов, которые часто ограничивают их в эмоциональном плане, — рассказывает Наталия Щанкина.

С самого детства мальчикам начинают прививать любовь к усердному физическому труду, говорить о необходимости быть смелыми, сильными, т.е. «настоящими» мужчинами. Их учат добиваться всего самостоятельно, «стиснув зубы», не показывая чувства и эмоции — ведь это проявление незрелости и слабости. Это приводит к тому, что мужчина забывает о своих собственных потребностях и сильно зависим от внешних оценок.

Нередко мужчинам приходится всю жизнь ощущать на себе негативное влияние гендерных стереотипов, преодолевая внутренние противоречия и неверные установки. Гендерные стереотипы могут привести к ряду психологических проблем.

Сложность говорить о чувствах

В эмоциональном плане мужчинам сложнее понимать свои чувства и говорить о них, особенно если это касается признания своих «слабых» сторон. В детском возрасте мальчики эмоциональнее девочек, но как раз в этот период им начинают говорить: «Мальчики не плачут», «Что ты как девчонка», «Ты же «настоящий» мужчина». И к подростковому возрасту им уже довольно сложно распознавать свои потребности и желания. Именно поэтому сильному полу важно научиться осознавать и выражать свои эмоции — это помогает сохранить душевный баланс, личностно развиваться, гармонично выстраивать отношения с окружающими.

Усиление психологического стресса

Сдержанность в разговорах о собственных чувствах, неумение их называть усиливает эмоциональный стресс и ограничивает осознание мужчиной своих личностных качеств. При этом, когда он испытывает сильные переживания, это вступает в противоречие с представлениями о мужественности — мужчина считает недопустимым проявлять слабость и демонстрировать свое состояние. Важно научиться называть эмоции своими именами и не испытывать за это угрызений совести. Такой человек становится намного успешнее как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Постоянная потребность в признании

Особо значимым для многих мужчин становится чувство гордости, потребность в уважении и признании. Похвала со стороны других становится для них символом успеха и уверенности в себе. Кроме этого, мужчина всегда хочет быть победителем — это вопрос его состоятельности. Важно понять, что жизнь очень разнообразна и в ней нет необходимости соревноваться и постоянно доказывать свою силу. Научитесь брать паузу, расслабляться и не ориентироваться на чужие оценки — вы всегда можете самостоятельно похвалить себя за достижения и победы.

Формирование «мужской депрессии»

Из-за того, что мужчины часто стараются сдерживать, игнорировать и отрицать свои эмоции, они теряют навык распознавания своих чувств, который помогает понимать свои истинные потребности и желания. Вследствие этого на вид совершенно успешный мужчина, активный в общественной жизни, в семье и на работе, может ощущать постоянную внутреннюю пустоту и одиночество, а также потерю интереса к жизни. Необходимо искать способы самовыражения – это может быть творчество, спорт, новые увлечения и хобби.