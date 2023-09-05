Россиянам рассказали, как справиться со стрессом
Нейропсихолог Кушалиева: нужно не бороться со стрессом, а принять его. Звучит, как что-то странное, однако метод действенный, ведь если не можешь поменять ситуацию и как-то из неё выйти, то лучше поменять к ней своё отношение. Об этом и рассказала специалист Бибигуль Кушалиева. Однако есть и классические способы совладать с нервами, о них — в материале ниже.
По словам нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой, со стрессом так или иначе сталкиваться приходится всем, и этот критический период не каждому удаётся пережить без душевных и физических травм. А кому-то приходится жить в постоянном стрессе без надежды на выход, поэтому нужно знать, как справляться с эмоциями в тяжёлое время.
- Медитации нужны, чтобы не просто посидеть в спокойной обстановке (хотя и это уже хорошо), а для того чтобы разобраться в себе. Нужно проанализировать ситуацию и отнестись к ней без осуждения. Что есть — то и есть. Это поможет снизить уровень гормона стресса кортизола.
- Переоценка ценностей пригодится, когда стрессу конца и края не видно. Отнеситесь к критическому периоду как к испытанию, которое нужно пройти, чтобы стать сильнее. Оно вам только на пользу, пусть и неприятное.
- Всё это делать лучше в тишине, и вообще нужно выделять для себя такие моменты покоя. Потому что при стрессе любой дополнительный шум может стать триггером, хоть так на первый взгляд (точнее слух) не кажется.
- Вредные привычки точно не помогут, по крайней мере — в долгой перспективе. Сперва, может, и придёт краткое облегчение, но потом нагрянет вина и раздражение, что и без того подорванному здоровью вредите да ещё и время теряете.
- Вместо этого лучше активно общаться с друзьями. Если пожаловаться близкому человеку и получить поддержку, то это точно поднимет настроение и облегчит страдание.
- Ещё можно почаще смеяться. Подойдут не только комедийные фильмы и сериалы, но даже мемчики в соцсетях.
- Физическая активность принесёт облегчение, не только потому что заставит отвлечься от проблем и придаст бодрости и сил для решения сложных задач, но ещё и чисто на биохимическом уровне. Упражнения заметно снижают уровень кортизола.
- Если потеть на тренажёре или коврике не хочется (или просто нет времени), то можно отвлечься на домашние дела — приготовить ужин, сходить за продуктами, заняться стиркой и так далее.
Питание против стресса
К слову, про ужин. Если сбалансированно питаться и налегать на правильные продукты, то и сложные период удастся пережить без серьёзных потерь. Какие продукты правильные, рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.
Среди них:
- жирная рыба (сельдь, скумбрия, салака);
- перепелиные яйца;
- шпинат;
- морковь;
- фрукты и ягоды: клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо.