$97.54+0.92104.90+0.49

Россиянам рассказали, как справиться со стрессом

Нейропсихолог Кушалиева: нужно не бороться со стрессом, а принять его. Звучит, как что-то странное, однако метод действенный, ведь если не можешь поменять ситуацию и как-то из неё выйти, то лучше поменять к ней своё отношение. Об этом и рассказала специалист Бибигуль Кушалиева. Однако есть и классические способы совладать с нервами, о них — в материале ниже.

Как справиться со стрессом
© Секрет Фирмы

По словам нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой, со стрессом так или иначе сталкиваться приходится всем, и этот критический период не каждому удаётся пережить без душевных и физических травм. А кому-то приходится жить в постоянном стрессе без надежды на выход, поэтому нужно знать, как справляться с эмоциями в тяжёлое время.

Видео дня
  1. Медитации нужны, чтобы не просто посидеть в спокойной обстановке (хотя и это уже хорошо), а для того чтобы разобраться в себе. Нужно проанализировать ситуацию и отнестись к ней без осуждения. Что есть — то и есть. Это поможет снизить уровень гормона стресса кортизола.
  2. Переоценка ценностей пригодится, когда стрессу конца и края не видно. Отнеситесь к критическому периоду как к испытанию, которое нужно пройти, чтобы стать сильнее. Оно вам только на пользу, пусть и неприятное.
  3. Всё это делать лучше в тишине, и вообще нужно выделять для себя такие моменты покоя. Потому что при стрессе любой дополнительный шум может стать триггером, хоть так на первый взгляд (точнее слух) не кажется.
  4. Вредные привычки точно не помогут, по крайней мере — в долгой перспективе. Сперва, может, и придёт краткое облегчение, но потом нагрянет вина и раздражение, что и без того подорванному здоровью вредите да ещё и время теряете.
  5. Вместо этого лучше активно общаться с друзьями. Если пожаловаться близкому человеку и получить поддержку, то это точно поднимет настроение и облегчит страдание.
  6. Ещё можно почаще смеяться. Подойдут не только комедийные фильмы и сериалы, но даже мемчики в соцсетях.
  7. Физическая активность принесёт облегчение, не только потому что заставит отвлечься от проблем и придаст бодрости и сил для решения сложных задач, но ещё и чисто на биохимическом уровне. Упражнения заметно снижают уровень кортизола.
  8. Если потеть на тренажёре или коврике не хочется (или просто нет времени), то можно отвлечься на домашние дела — приготовить ужин, сходить за продуктами, заняться стиркой и так далее.

Питание против стресса

К слову, про ужин. Если сбалансированно питаться и налегать на правильные продукты, то и сложные период удастся пережить без серьёзных потерь. Какие продукты правильные, рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

Среди них:

  • жирная рыба (сельдь, скумбрия, салака);
  • перепелиные яйца;
  • шпинат;
  • морковь;
  • фрукты и ягоды: клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости