Как справиться со стрессом

Нейропсихолог Кушалиева: нужно не бороться со стрессом, а принять его. Звучит, как что-то странное, однако метод действенный, ведь если не можешь поменять ситуацию и как-то из неё выйти, то лучше поменять к ней своё отношение. Об этом и рассказала специалист Бибигуль Кушалиева. Однако есть и классические способы совладать с нервами, о них — в материале ниже.