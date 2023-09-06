Как распознать и побороть депрессию

«Первый важный шаг в борьбе с депрессией – это признать, что она есть. Клинические симптомы: хроническое тяжелое эмоциональное состояние, которое длится больше трех месяцев, упадок сил и энергии. В это время важно не требовать от себя что-то, как от здорового человека. За один день из этого состояния не выпрыгнуть. Признание своего права на слабость снижает количество боли, недовольство собой. Близкие иногда пытаются пнуть человека с депрессией, а это еще больше заводит в депрессию. Самому себя тоже пинать не надо, станет легче. Лучше обращаться за помощью», - заключил он.