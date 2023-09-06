Почему возникает прокрастинация и как с ней бороться

Прокрастинация — постоянное откладывание важных дел, которое впоследствии приводит к дискомфорту и стрессу, а также проблемам на работе. Как ее преодолеть и почему она возникает, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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По словам психолога Натальи Наумовой, поводы для прокрастинации могут быть разными: как значительными, так и самыми мелкими.

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— У такого человека есть стойкое убеждение в том, что свои цели он осуществит в далеком будущем. Да и в принципе подобные личности считают, что самое лучшее их ждет впереди, а не здесь и сейчас, — подметила Наумова.

Такие персоны верят в то, что их настоящая жизнь начнется, когда они переедут в другую страну, женятся или, наоборот, разведутся, или когда найдут другую работу. Но при этом они абсолютно ничего для этого не делают.

— Подобное поведение как раз характерно для любителей оттягивать все. Прокрастинатор найдет миллион причин, чтобы отменить нужную и даже важную рабочую рутину. Например, человек начинает выполнять работу, но вдруг вспоминает, что он не выпил кофе или не пообщался с близким приятелем. Затем, когда уже нужно приступить к делу, тут же вспоминает: надо почистить зубы или сходить на перекур. Так будет продолжаться, пока он не осознает, что рабочий день прошел, а у него накопилась куча долгов, с которыми он не успеет разделаться даже до следующего утра, — перечислила эксперт.

И только тогда прокрастинатор в спешке, ругая себя, начинает выполнять работу, но, разумеется, ее качество будет оставлять желать лучшего.

Самое удивительное, что потраченное не на работу время было израсходовано на другую деятельность, а не на отдых. Прокрастинатор был в таком же напряжении, как если бы он занимался трудовой деятельностью.

Главными причинами отложения дел эксперт назвала следующие факторы:

неуверенность в том, что потраченные силы принесут нужный результат;

перфекционизм, который заставляет человека ждать идеального момента для того, чтобы приступить к работе;

ценность выполняемой работы: если вы не верите, что ваш труд принесет пользу или высокий заработок, то желание делать что-либо быстро теряется.

Бороться с этой проблемой нужно по такому принципу:

Выяснить главную причину прокрастинации

Для этого нужно расставить приоритеты по каждой сфере вашей жизни и расписать план и время реализации по каждому пункту.

Следующим шагом станет фильтрация ненужных дел и обстоятельств, которые сбивают вас с намеченной цели.

Если вы постоянно отодвигаете сроки выполнения каких-то процессов — это явный признак того, что вам не нравится заниматься данной работой или вовсе нужно сменить сферу. Попытайтесь понять, чего вы в принципе хотите от жизни и чем желаете заниматься, чтобы любые задачи выполнялись не с принуждением, а по собственной воле.

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