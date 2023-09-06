Психолог ответила на главные вопросы о бытовом насилии

"Бьет — значит любит" — давняя русская поговорка. Однако насилие может быть не только физическим, но и психологическим, которое жертве распознать сложнее всего. О том, каким бывает насилие, почему нельзя его терпеть и на другие вопросы ответила заместитель директора Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ, клинический психолог Анна Яшихина.

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— Что входит в понятие "семейное насилие" и каким оно бывает? Под семейным насилием понимают насилие в отношении членов семьи — это могут быть детско-родительские, супружеские отношения, отношения между братьями и сестрами, отношения между людьми, проживающими в гражданском браке.

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Чаще всего под насилием подразумевают физическое воздействие на тело человека — преднамеренные физические повреждения различной степени тяжести, побои, лишение сна и еды, вовлечение в употребление наркотиков и алкоголя и т. д. Физическое насилие в семье часто происходит за "закрытыми окнами" и тщательно скрывается как самим агрессором, так и жертвой. Одним — из опасений быть раскрытым и понести наказание, вторым — из-за чувства стыда перед другими или ощущения беспомощности и слабости.

Как правило, физическое насилие распознается достаточно легко, но это не всегда бывает именно так. Дети, которые выросли в семье, где было физическое насилие, считают такое поведение "нормальным", потому что у них не было другого примера. Во взрослой жизни они с трудом его распознают и не определяют как действия, которые несут опасность.

Помимо физического насилия в семье может быть сексуальное насилие — использование тела члена семьи как сексуальный объект против его воли. И если в отношении детей такое поведение строго запрещено законом, то в отношении супругов все не так однозначно. А все потому, что в сознании прочно укоренилось такое понятие, как "исполнение супружеского долга", когда удовлетворение сексуальных потребностей происходит не из обоюдного согласия, а из понятия "должен".

Еще меньше в семейных отношениях говорят об экономическом насилии, которое не имеет законодательного регулирования в России и поэтому не попадает в юридическое поле. Под экономическим насилием понимают контроль над финансовыми ресурсами семьи, выделение жертве денег на "содержание", принуждение к вымогательству, запрет на получение образования и/или трудоустройство, намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания напряженной обстановки, сокрытие истинных доходов.

"Ядром" для физического, сексуального и экономического насилия является психологическое насилие, которое на ранних стадиях отношений сложно заметить. Партнер вас не бьет, не поднимает руку, но постепенно лишает вас воли. Часто психологическое насилие со временем перерастает в физическое.

— Какие бывают виды психологического насилия?

Выделяют несколько видов. Первый — газлайтинг — одна из самых тяжелых и трудно распознаваемых форм психологического насилия, когда агрессор заставляет своего партнера или ребенка сомневаться в своей адекватности, используя фразы "тебе показалось", "этого не было", "ты просто не понимаешь этого". Жертве внушается, что восприятие окружающего ошибочно, следовательно, у нее появляется убеждение, что она сходит с ума.

Второй вид — неглект — игнорирование любых потребностей, которое аргументируется тем, что это человеку не нужно. Иногда агрессор подталкивает своего партнера к пластическим операциям, отказывается заниматься бытом и детьми.

Третий вид — висхолдинг — отказ от обсуждения волнующей темы, проблемы, которую необходимо решить для поддержания жизнедеятельности семьи.

Еще один вид психологического насилия — эмоциональный шантаж — игнорирование каких-либо действий жертвы, эмоциональная холодность, молчание, шантаж личной информацией.

Также бывает игнорирование — эмоциональное отстранение, изоляция — запрет на общение со всеми кроме самого агрессора, в связи с чем жертве сложно попросить о помощи, контроль — жесткий контроль за любыми действиями партнера, и критика — указывание на недостатки и просчеты, что в присутствии других людей выглядит как высмеивание.

Цель у такого поведения одна — подавить волю партнера, подчинить его себе с помощью формирования комплекса неполноценности и сомнения в собственной психической адекватности.

— Как понять, что в отношении человека совершается психологическое насилие?

Все эти формы воздействия на человека носят выраженный деструктивный характер и приводят к утрате доверия к себе и миру, беспокойству, тревожности, нарушениям сна и аппетита, депрессии, агрессивности, угодливости, низкой самооценке. Могут возникать такие психические расстройства, как булимия, анорексия, соматические и психосоматические заболевания: язва желудка, аллергии, избыточный вес, нервные тики.

Люди, подвергшиеся домашнему насилию, находятся в состоянии психологической травмы и испытывают тревогу, страх, не исключены суицидальные мысли и даже попытки. Также возникает эмоциональная уязвимость, пренебрежение своими потребностями. Можно заметить в поведении жертвы стремление к изоляции, избегание обсуждения тем взаимоотношения с близкими.

— Почему жертвы не обращаются за помощью?

У жертвы есть убежденность, что не существует универсального способа защитить себя, даже в том случае, если придет полиция и вмешается. Жертва уверена, что если заявит на агрессора, то он отомстит ей или причинит вред тому, кто ей дорог (детям, домашним животным и т. д.), или чему-нибудь, что является ценным для нее. Она приносит себя в жертву ради спокойной жизни других. Жертве никто не поверит, так как нет доказательств. Она боится, что отвернутся люди. Особенно это актуально для маленьких городков, этнических или строгих религиозных сообществ. Жертва не просит о помощи либо из-за самолюбия, либо из-за незнания о существовании системы, которая способна ее защитить.

— Что делать, если происходит регулярное домашнее насилие?

Если вы обнаружили признаки домашнего насилия в семье, то необходимо аккуратно, без обвинения жертвы, расспросить о ситуации, дать ей информацию о существовании такого явления.

Если жертвой насилия стали вы, важно взять ответственность за свою жизнь, ставить собственные цели, научиться прислушиваться к себе и своим чувствам, пресекать негативные воздействия и сообщать о том, что неприятно, не терпеть, когда что-то вызывает негативные переживания. В тяжелых социальных, экономических и психологических ситуациях следует обратится в кризисные центры для получения необходимой помощи. В каждом конкретном случае проявления насилия требуется консультация психолога.