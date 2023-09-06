В каких случаях может быть полезна прокрастинация

6 сентября - Международный день борьбы с прокрастинацией. Но всегда ли нужно бороться с этой привычкой?

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Прокрастинация, или откладывание дел на потом, часто рассматривается как негативное явление, препятствующее достижению целей и повышению продуктивности. Однако, согласно некоторым исследованиям, прокрастинация может иметь положительные аспекты и быть полезной в определенных случаях.

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Во-первых, прокрастинация может способствовать креативности и инновационности. Исследование, проведенное в 2012 году Хади Варга и его коллегами из Университета Калифорнии, показало, что люди, склонные к прокрастинации, обладают более развитым воображением и способностью к генерации новых идей. Они имеют больше времени для размышлений и ассоциаций, что способствует появлению нетривиальных решений и нестандартных подходов к проблемам.

Во-вторых, прокрастинация может помочь снизить стресс и повысить эмоциональное благополучие. Исследование, проведенное в 2014 году Каролиной Вебер и Франком Миддендорфом из Университета Констанца, показало, что откладывание выполнения задач может быть способом саморегуляции и защиты от перегрузки информацией. Время, проведенное в отдыхе или занятиями, не связанными с работой, позволяет восстановить энергию и снизить уровень стресса, что в свою очередь способствует повышению эффективности и качества работы.

В-третьих, прокрастинация может способствовать принятию более обдуманных решений. Исследование, проведенное в 2011 году Франком Партнои и его коллегами из Университета Сан-Диего, показало, что откладывание принятия решений может помочь взвесить все альтернативы и учесть все возможные последствия. Время, проведенное в размышлениях и анализе, позволяет принять более осознанные и обоснованные решения, что может быть полезным в сложных и ответственных ситуациях.