Как перестать переживать о том, что не можешь изменить

Почему появляется склонность тревожиться обо всём на свете и как перестать это делать?

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Ольга Кошут, личный и семейный психолог: «Быстрый темп жизни и многозадачность — это большое испытание для нашей психики, которое провоцирует чувство тревоги и беспокойства. Некоторые пытаются контролировать все сферы жизни и теряют контакт со своими чувствами и истинными желаниями».

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Почему вы хотите всё контролировать?

Контроль — это способ, который помогает нам чувствовать себя в безопасности. Людям кажется, что таким образом они могут застраховать себя от неприятных сюрпризов. Если они что-то контролируют, то точно будут знать, как всё получится — так работает мысль.

Больше всего нас пугает неизвестность, потому что мы сами додумываем страшные сценарии грядущих событий. В страхе у каждого человека включаются свои триггерные мысли. Нас пугает то, с чем мы не сможем справиться, то, что делает нас беспомощными.

Что тут важно понимать? Контроль — это иллюзия. У вас никогда не будет гарантии, что всё пойдёт по плану и ничего плохого не случится. Однако если контроль помогает продумать свои действия на несколько шагов вперёд, то он положительно влияет на нашу жизнь. Например, если человек готов к разным вариантам развития событий и сможет взять на себя ответственность за возможные последствия решений, то это уже взрослый подход к жизни.

Нужно уметь доверять миру и адаптироваться к изменениям, а также убирать чёткие ожидания. Отмечу, что в большинстве случаев тревога не обоснована реальными причинами, а базируется на наших представлениях о будущем.

Кто рискует стать «контролёром»?

Самая распространённая причина гиперконтроля — сложная обстановка в семье в детском возрасте. Например, если у родителей были проблемы с алкоголем. В таком случае ребёнку приходилось заботиться о себе самому и следить, чтобы с его родителями в неадекватном состоянии ничего не случилось. Возможно, малышу приходилось контролировать каждый свой шаг и слово, чтобы к нему не применили физическое или психологическое насилие.

Также гиперконтроль появляется, если у родителей было нестабильное эмоциональное состояние и ребёнок не понимал, как мама будет реагировать на определённую ситуацию. Она могла спокойно отнестись к какой-то проблеме, а в другой раз накричать на ровном месте. Это касается и требовательных родителей, которые контролировали каждый шаг ребёнка. Малыш боялся лишний раз что-то сказать и показать свои эмоции, потому что взрослые лишали его внимания и любви за малейшие проступки.

Помимо этого, тревожность и сверхаккуратность самих родителей может передаться по наследству их детям. Даже если это не проговаривается вслух, на невербальном уровне ребёнок считывает: «Мир небезопасен». Такой малыш рано взрослеет, потому что ему приходится следить за собой и обстановкой вокруг себя, а родители будто не могут с этим справиться.

Это гиперконтроль, если:

вам сложно адаптироваться к смене планов;

у вас частая тревога без реальной опасности для жизни или здоровья;

есть высокие ожидания к самому себе;

наблюдается напряжение в теле;

присутствуют частые попытки всё предугадывать.

Как избавиться от гиперконтроля и тревоги?

Таким людям нужно разделять вещи, которые они могут контролировать, от находящихся вне зоны их управления. Важно понимать, что большинство внешних событий нам неподвластны. Мы можем отвечать только за свои реакции и действия.

Необходимо научиться переводить своё внимание в ту зону, которую вы можете контролировать. Нужно работать над расслаблением тела и следить за своими реакциями.

Важно уметь отключать голову и просто присутствовать в себе, учиться слышать себя. Посвятите перед сном десять минут времени, чтобы просканировать каждую клеточку тела, и расслабьте её вниманием. Тело хранит в своей памяти множество наших реакций. Можно бесконечно менять установки в голове, но пока не начнётся комплексная работа, эти реакции будут проявляться.

Также важно работать с тревогой и составить себе «чемоданчик» самопомощи с упражнениями, которые будут выручать в стрессовых ситуациях. Чаще вспоминайте свой успешный опыт в прошлом. Учитесь справляться с тревогой в тот самый момент, когда она вас накрывает. Например, вы можете выполнять дыхательные техники.

Если сложно справиться с гиперконтролем и тревогой самостоятельно, то важно обратиться к специалистам. Личная работа поможет обрести чувство безопасности и доверия к окружающему миру.

Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации?

В стрессовых ситуациях можно быстро успокоиться, даже если делать простые бытовые вещи. Важный момент тут — их нужно совершать осознанно, с погружением в органы чувств. Например, когда вы моете посуду, обращайте внимание на то, как стекает вода, какой она температуры, как ваши руки ощущают поверхность тарелки. Так вам удастся переключить внимание с внешних мыслей на внутренние ощущения. Этот способ помогает справиться с тревогой здесь и сейчас.

Каждый может выбрать для себя любое бытовое занятие, которое поможет ему отключить плохие мысли и сконцентрироваться только на действиях и на своих ощущениях.