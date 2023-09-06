Как перестать переживать о том, что не можешь изменить
Почему появляется склонность тревожиться обо всём на свете и как перестать это делать?
Ольга Кошут, личный и семейный психолог: «Быстрый темп жизни и многозадачность — это большое испытание для нашей психики, которое провоцирует чувство тревоги и беспокойства. Некоторые пытаются контролировать все сферы жизни и теряют контакт со своими чувствами и истинными желаниями».
Почему вы хотите всё контролировать?
Контроль — это способ, который помогает нам чувствовать себя в безопасности. Людям кажется, что таким образом они могут застраховать себя от неприятных сюрпризов. Если они что-то контролируют, то точно будут знать, как всё получится — так работает мысль.
Больше всего нас пугает неизвестность, потому что мы сами додумываем страшные сценарии грядущих событий. В страхе у каждого человека включаются свои триггерные мысли. Нас пугает то, с чем мы не сможем справиться, то, что делает нас беспомощными.
Что тут важно понимать? Контроль — это иллюзия. У вас никогда не будет гарантии, что всё пойдёт по плану и ничего плохого не случится. Однако если контроль помогает продумать свои действия на несколько шагов вперёд, то он положительно влияет на нашу жизнь. Например, если человек готов к разным вариантам развития событий и сможет взять на себя ответственность за возможные последствия решений, то это уже взрослый подход к жизни.
Нужно уметь доверять миру и адаптироваться к изменениям, а также убирать чёткие ожидания. Отмечу, что в большинстве случаев тревога не обоснована реальными причинами, а базируется на наших представлениях о будущем.
Кто рискует стать «контролёром»?
Самая распространённая причина гиперконтроля — сложная обстановка в семье в детском возрасте. Например, если у родителей были проблемы с алкоголем. В таком случае ребёнку приходилось заботиться о себе самому и следить, чтобы с его родителями в неадекватном состоянии ничего не случилось. Возможно, малышу приходилось контролировать каждый свой шаг и слово, чтобы к нему не применили физическое или психологическое насилие.
Также гиперконтроль появляется, если у родителей было нестабильное эмоциональное состояние и ребёнок не понимал, как мама будет реагировать на определённую ситуацию. Она могла спокойно отнестись к какой-то проблеме, а в другой раз накричать на ровном месте. Это касается и требовательных родителей, которые контролировали каждый шаг ребёнка. Малыш боялся лишний раз что-то сказать и показать свои эмоции, потому что взрослые лишали его внимания и любви за малейшие проступки.
Помимо этого, тревожность и сверхаккуратность самих родителей может передаться по наследству их детям. Даже если это не проговаривается вслух, на невербальном уровне ребёнок считывает: «Мир небезопасен». Такой малыш рано взрослеет, потому что ему приходится следить за собой и обстановкой вокруг себя, а родители будто не могут с этим справиться.
Это гиперконтроль, если:
- вам сложно адаптироваться к смене планов;
- у вас частая тревога без реальной опасности для жизни или здоровья;
- есть высокие ожидания к самому себе;
- наблюдается напряжение в теле;
- присутствуют частые попытки всё предугадывать.
Как избавиться от гиперконтроля и тревоги?
Таким людям нужно разделять вещи, которые они могут контролировать, от находящихся вне зоны их управления. Важно понимать, что большинство внешних событий нам неподвластны. Мы можем отвечать только за свои реакции и действия.
Необходимо научиться переводить своё внимание в ту зону, которую вы можете контролировать. Нужно работать над расслаблением тела и следить за своими реакциями.
Важно уметь отключать голову и просто присутствовать в себе, учиться слышать себя. Посвятите перед сном десять минут времени, чтобы просканировать каждую клеточку тела, и расслабьте её вниманием. Тело хранит в своей памяти множество наших реакций. Можно бесконечно менять установки в голове, но пока не начнётся комплексная работа, эти реакции будут проявляться.
Также важно работать с тревогой и составить себе «чемоданчик» самопомощи с упражнениями, которые будут выручать в стрессовых ситуациях. Чаще вспоминайте свой успешный опыт в прошлом. Учитесь справляться с тревогой в тот самый момент, когда она вас накрывает. Например, вы можете выполнять дыхательные техники.
Если сложно справиться с гиперконтролем и тревогой самостоятельно, то важно обратиться к специалистам. Личная работа поможет обрести чувство безопасности и доверия к окружающему миру.
Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации?
В стрессовых ситуациях можно быстро успокоиться, даже если делать простые бытовые вещи. Важный момент тут — их нужно совершать осознанно, с погружением в органы чувств. Например, когда вы моете посуду, обращайте внимание на то, как стекает вода, какой она температуры, как ваши руки ощущают поверхность тарелки. Так вам удастся переключить внимание с внешних мыслей на внутренние ощущения. Этот способ помогает справиться с тревогой здесь и сейчас.
Каждый может выбрать для себя любое бытовое занятие, которое поможет ему отключить плохие мысли и сконцентрироваться только на действиях и на своих ощущениях.
Также попробуйте представить, что ваша сложная ситуация или проблема закончилась самым положительным образом. Это поможет расслабиться и переключить внимание с негатива.