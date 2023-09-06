Как определить, если ли у вас выгорание на работе
К выгоранию на работе приводит работа в режиме постоянных авралов и напряжения, избыточная нагрузка, отсутствие перспектив и неумение отдыхать.
Об этом «Газете.Ru» рассказала бизнес-консультант, эксперт в сфере личностного роста Надежда Баушева.
«Выгорание приводит к серьезному эмоциональному и физическому истощению. На эмоциональном уровне это проявляется в виде отсутствия интереса как к рабочим процессам, так и к другим сферам жизни. Пропадает мотивация. Человек постоянно чувствует себя опустошенным и раздражительным: может срываться на других из-за мелочей, часто провоцирует конфликты на работе и дома. Снижается концентрация внимания, становится труднее испытывать положительные эмоции и получать удовольствие от тех вещей и событий, которые ранее доставляли радость и яркие впечатления. На физическом уровне выгорание проявляется в виде постоянной усталости и слабости», — объяснила эксперт.
Существует три основных стадии выгорания, которые также можно выявить самостоятельно. Так, при низком уровне человек полностью поглощен работой и отказывается от других сфер жизни и своих потребностей в ее пользу. Усталость чувствуется в легкой форме.
«Средний уровень — все чаще ощущается усталость даже в начале рабочего дня, сил и энергии значительно меньше, чем рабочих задач. После выходных и отпуска энтузиазма в работе хватает всего на несколько дней. А моменты продуктивности сменяются откатами и неэффективностью. В таком случае все вокруг начинает раздражать. Высокий уровень — человек чувствует себя опустошенным и загнанным, работа не приносит ему никакого удовлетворения. Также он не ощущает ценности и социальной значимости в своей деятельности, начинает дистанцироваться от окружающих. На этой стадии наблюдается полная потеря интереса к работе и жизни в целом», — рассказала специалист.
При проявлении первых симптомов выгорания необходимо сразу заняться их профилактикой: перестать делать работу смыслом жизни; учиться отдыхать; нормализовать сон; выполнять задачи в рамках рабочего дня.
«Если человек окончательно выгорел, стоит перейти на менее загруженный участок работы. А при наличии финансовой возможности и сформированной подушки безопасности сделать перерыв в трудовой деятельности, чтобы дать себе время восстановиться. В первое время важно восстановить физическое состояние: много спать, гулять на свежем воздухе, уделять внимание питанию, минимизировать количество алкоголя», — рассказала Баушева.
В среднем, по ее словам, восстановление после выгорания может занять от 6 месяцев до 1,5 лет.