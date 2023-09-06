Как определить, если ли у вас выгорание на работе

«Средний уровень — все чаще ощущается усталость даже в начале рабочего дня, сил и энергии значительно меньше, чем рабочих задач. После выходных и отпуска энтузиазма в работе хватает всего на несколько дней. А моменты продуктивности сменяются откатами и неэффективностью. В таком случае все вокруг начинает раздражать. Высокий уровень — человек чувствует себя опустошенным и загнанным, работа не приносит ему никакого удовлетворения. Также он не ощущает ценности и социальной значимости в своей деятельности, начинает дистанцироваться от окружающих. На этой стадии наблюдается полная потеря интереса к работе и жизни в целом», — рассказала специалист.