6 причин, почему вы ненавидите свой день рождения

Одни пребывают на седьмом небе от счастья в этот период, для других он может быть самым мрачным в году.

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Причины, по которым такое иногда случается, собрали в нашем материале.

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Завышенные ожидания

Поставили цель годом ранее и не справились? Обещания себе, которые не удалось воплотить в реальность, отравляют не только день рождения, но и всю жизнь. Они заставляют чувствовать, что время на исходе. Вместо того чтобы начать действовать и добиваться своего, вы можете назначить себя неудачницей, что только усугубит ситуацию. Цели ставить — это не желание загадывать. Вам понадобится пошаговый план и отслеживание прогресса в течение года. Тогда будет чему подводить итоги в ваш день рождения.

Несоответствие стереотипам

Вне зависимости от личных планов на жизнь приходится считаться с общественным давлением: большинство людей связывает возраст с определенными событиями. Считается, что к 30 пора бы определиться с карьерой, а выйти замуж якобы нужно еще раньше, обязательно сразу же родив ребенка. Если вы осознанно не вписываетесь в стереотипы, не следует и критику принимать близко к сердцу. У вас наверняка есть другие достижения, которым можно порадоваться в день рождения.

Страх старения

Страх старения и всего, что с ним связано, называется геронтофобией. Точнее, так обозначают его обостренную форму, которая относится к психическим расстройствам. Разумеется, мало кто хочет стареть и может похвастаться тем, что ни капельки не боится почтенного возраста. Все-таки риск стать жертвой деменции или потерять дееспособность — не самая приятная перспектива. И все же в каждом периоде жизни есть свои плюсы, которые вы можете упустить, если зациклитесь на попытках молодиться.

Одиночество

Отсутствие компании для отмечания дня рождения — распространенная причина для мрачного настроения в праздник. Даже если вы обычно не жалуетесь на окружение и вам есть с кем общаться, собрать всех на застолье бывает проблематично. В таких случаях может казаться, что вас недостаточно ценят. Вместо того чтобы расстраиваться, устройте незабываемые впечатления для себя лично. А если к ним готовы присоединиться один-два человека, разве этого мало?

Плохие ассоциации

Если причину неприязни к дате вашего появления на свет выявить все еще не удалось, задумайтесь, не произошло ли что-нибудь неприятное незадолго до дня рождения или сразу после него в прошлые годы. Расставание с партнером, смерть близких, насилие и другие травматичные события могли окрасить все последующие годовщины мрачными красками. Разберитесь с этими переживаниями, и дни рождения снова будут вас радовать.

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