Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России

В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, при этом признает это лишь каждая пятая. Об этом говорится в докладе «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика», передает РБК. К частым нарушениям трудовых прав россиянок относятся введение неоплачиваемых обязанностей, непредоставление больничных, дискриминация при найме. В Федерации независимых профсоюзов отмечают, что сильнее всего от дискриминации страдают молодые сотрудницы, которые делают первые шаги в профессии. В свою очередь, в Роструде заявили, что инспекции труда пристально отслеживают вопросы, касающиеся соблюдения и защиты трудовых прав женщин, в том числе соблюдения режимов труда и отдыха, охраны труда и здоровья, предоставления отпусков по беременности и родам и другим гарантиям, определенным Трудовым кодексом РФ.