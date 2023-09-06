Почему люди становятся одинокими

Психолог Лариса Теслер в эксклюзивной беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, кто чаще всего становится одиноким и как одиночество может повлиять на личность.

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По словам эксперта, одиночество в первую очередь касается тех, кого жизнь наградила блестящей карьерой и финансовым благополучием. Теслер отметила, что многие из нас думают, что материальные богатства обеспечат нам счастье и уверенность в себе, однако реальность оказывается иной. Именно люди, которые хорошо зарабатывают, зачастую чувствуют себя одинокими.

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«Одиночество, несмотря на свою всеобъемлющую силу, может действовать по-разному в разных жизненных контекстах. Для тех, кто в зрелом возрасте, одиночество может стать проблемой, так как в этот жизненный период время, проведённое в одиночестве, может тянуться очень долго и приносить много боли. Если не находить пути выхода, то это может привести к ощущению глубокой пустоты, бесполезности и отчаяния», - отметила психолог.

Лариса Теслер добавила, что коллектив на работе, партнёры по бизнесу, уровень дохода, который позволяет реализовать свои самые смелые мечты, — всё это не имеет смысла, если нет настоящих близких отношений. Именно поэтому люди, которые зарабатывают много денег, часто страдают от чувства одиночества. Потому что одинокие состоятельные люди, обладая огромным количеством возможностей и ресурсов, не могут найти настоящего счастья, которое приходит от искренних и глубоких отношений с людьми.

Чаще всего это происходит потому, что люди с высоким уровнем дохода бывают одержимы накоплением богатства и успехом. Они ставят свою работу и достижение целей выше всего остального, включая свои личные отношения. Более того, такие люди могут испытывать чувство вины за то, что они не могут наслаждаться своими финансовыми достижениями или результатами своего труда в окружении истинно близких людей.

«Одиночество может иметь негативные последствия для психического и эмоционального здоровья. Высокий уровень одиночества связан со стрессом, депрессией, снижением самооценки и даже повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одиночество также негативно влияет на качество сна, иммунную систему и уровень энергии», - подчеркнула собеседница издания.

Теслер уверена, что для преодоления ощущение одиночества, необходимо использовать мощные инструменты психологии. Первым шагом является осознание проблемы и признание своей потребности в глубоких и значимых отношениях. Затем можно обратиться к профессионалу, например, психологу, который поможет рассмотреть собственные установки и убеждения, блокирующие развитие близких отношений.

Также важным фактором является нахождение сообщества или группы людей с общими интересами. Это может быть клуб хобби, спортивная команда или волонтёрская организация. Совместные занятия помогут создать новые связи и укрепить старые.