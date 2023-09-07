Психолог Лабковский: нет никакой пользы в том, чтобы себя осуждать

А оно так и получается, когда человек изводит себя упрёками и завышенными требованиями. Но толку от этого ноль, лишь очередной мяч в корзину расшатывания психики.

© Секрет Фирмы

Куда полезнее и приятнее смотреть на ситуацию безоценочно и спокойно, опираясь на логику. Это две абсолютно разные позиции. В чём разница, рассказал психолог Михаил Лабковский.

Видео дня

По словам специалиста, самокритика и самобичевание — это всё об одном. Отличие лишь в том, с какой позиции вы себя анализируете — от этого как раз и будет зависеть, здоровая самокритика или нет.

Лабковский объяснил, что в каждом взрослом человеке остаётся жить так называемый внутренний критик. Он-то и любит упрекать и требовать высоких результатов — аналогично тому, как это делали родители в его детстве. Они могли говорить что-то в духе: «И что ты тут разлёгся — уже всё, что задали, сделал?» или: «Опять получил тройку — ты что, глупый, не можешь нормально учиться?». И вот ребёнок вырос, но повторяет поведение своих родителей по отношению к себе. Но у взрослого человека благо всё-таки есть и взрослая позиция. Эта часть не про эмоции, а про объективность — никаких оценок, только логика и факты.

Ход мыслей, по словам психолога, в этом случае такой: «Я провалил экзамен, потому что перенервничал, не спал всю ночь и, как следствие, не смог сосредоточиться. В следующий раз я позабочусь о том, чтобы успокоиться перед таким важным событием». Как бороться со стрессом Кроме самокритики (благо теперь вы можете попробовать делать это правильно), хватает в жизни переживаний. Но как раз встреча с ними — ещё одна задача, как не сломать нервную систему.

Нейропсихолог, тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева поделилась рекомендациям о том, как справиться с напряжёнными ситуациями.

Взгляните на стресс по-иному. Пусть он будет в ваших глазах не угрозой, а вызовом и возможностью развиваться. Так можно отрегулировать эмоциональную реакцию и снизить вредное воздействие стресса.

Побудьте в тишине. Мозг сможет отдохнуть, а не раздражаться ещё больше из-за шума вокруг. Вы же сосредоточитесь на мыслях и быстрее найдёте решение проблемы.

Медитируйте. Благодаря сконцентрированности на том, что есть здесь и сейчас, со временем снизится уровень гормона стресса и нервное возбуждение.

Будьте физически активным. А в этом случае снизить кортизол получится уже в процессе, вдобавок улучшится настроение и станет больше энергии. Достаточно даже быстрой ходьбы или растяжки.

Сделайте что-то полезное. По словам специалиста, хлопотные дела типа стирки и уборки отвлекают от стресса.

Общайтесь. Как бы ни хотелось быть одному, идите в люди. Даже один хороший друг, который может выслушать, способен изменить ваше самочувствие.