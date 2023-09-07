7 привычек, из-за которых вам вечно не хватает денег

Незаметные траты пробивают брешь в семейном бюджете.

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Чувствовать себя комфортно в финансовом плане часто мешают не низкие заработки, а неумение распоряжаться деньгами. Нас не учат этому в школе, а пример родителей бывает губительным. Иногда небольшие привычки приводят к тому, что денег постоянно не хватает. Устраните их, чтобы позволить себе больше или наконец начать откладывать.

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Покупать, потому что скидка

Можно отслеживать, когда объявят акцию на нужную вам вещь — одежду или технику, а затем купить ее по более выгодной цене. Это разумно и экономит бюджет. Совсем другое дело, если вы приобретаете что-то только потому, что увидели скидку. Пятое платье с уценкой, десятая сумочка, потому что распродажа… Так расходуется бюджет.

Заказывать еду в доставках

Привычка пользоваться доставкой продуктов часто приводит к тому, что курьеры начинают приезжать пару раз в день. Мысль, что шоколадку и булочку привезут через 15 минут, очень привлекательна. Но так вы тратите лишние деньги, а заодно съедаете значительно больше.

Не отслеживать подписки

Многие решают оформить бесплатный тестовый период на сервис с кино, сериалами, музыкой или книгами. Логика простая: за 60 дней, кажется, можно успеть просмотреть то, что хотелось, а потом просто отменить подписку и ничего не платить. Но после триал-периода большинство просто забывают о сервисе, а деньги с карты снимают ежемесячно. Проверьте, не тратите ли вы бюджет на ненужные подписки.

Обновлять гардероб

Вы уверены, что вам нужен новый свитер на осень? Может, хватит тех пяти, что уже есть. Вспомните, как часто вы носили ту или иную вещь, были ли наряды, о которых вы забыли и ни разу не надели за целый сезон. Такая ревизия раз в три месяца убережет бюджет от лишних трат.

Попускать платежи

Если дело касается кредитов, пропуск приведет к штрафам, комиссии и повышенным процентам. Если же вы откладываете оплату ЖКХ и других обязательств, рано или поздно придется отдать кругленькую сумму, которая будет значительно ощутимее, чем ежемесячный платеж.

Отказ от готовки

Современный мир убеждает: доставки, бизнес-ланчи, кофе с собой даже выгоднее, чем готовить дома. Но утренний латте в кофейне и поход в кафе на бизнес-ланч лишают вас пары десятков тысяч в месяц. Начните готовить, так вы сможете контролировать расходы и быть уверенной, в том, что едите.

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