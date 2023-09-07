Психолог напомнила, что в 50 лет многого можно добиться

И главный совет, разумеется, — не сдаваться. Но он далеко не единственный.

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Специалисты рассказали о том, с какими проблемами может столкнуться уже не очень молодой человек после увольнения и во время поиска работы, и поделились рекомендациями по их решению.

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Мнение карьерного консультанта

Человек, которому за 50, после увольнения оказывается в такой же ситуации, как и человек любого другого возраста, — без работы. Но у кандидатов постарше действительно могут быть сложности с поиском — потому, что они будут не готовы или не смогут выполнять некоторые виды работы, отметил рекрутер, хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Это минус. Но и его можно заставить потускнеть. Например, изучив новые современные технологии и получив дополнительные навыки. Как раз опыт и знания необходимы для успешной работы, и они важнее любого возраста.

«Многие адекватные работодатели понимают, что чем старше человек, тем больше у него опыта и мудрости. Поэтому с радостью возьмут его на работу», — отметил Валинуров.

Также в плюсе те, кто к 50 годам сделал карьеру. К примеру, человек на прежнем месте был руководителем или вообще топ-менеджером — конечно, у него поиск работы будет попроще. Специалист порекомендовал всем для выхода из ситуации:

составить грамотное резюме;

разместить его на всех сайтах для поиска работы;

попросить помощи в поиске у друзей и знакомых.

Мнение психолога

Проблема в том, что многие люди за 50 уже не верят в свои силы, поэтому очень тяжело воспринимают потерю прежнего, за долгие годы ставшего таким привычным, места работы. К тому же и обучаться новому они часто просто не хотят. Но любой кризис может либо раздавить человека, либо сделать сильнее, заметила психолог Наталья Наумова. Она напомнила, что в 50 лет ещё много можно добиться, и поэтому призвала не сдаваться, а ставить перед собой новые цели. Как вариант — сменить сферу деятельности или вообще открыть своё дело, например, объединившись с друзьями или коллегами.

«Главное — верить в себя, трезво смотреть на ситуацию, задействовать все свои ресурсы и получать дополнительное образование, если это необходимо для профессионального развития», — объяснила она.

А кому-то придётся заручиться поддержкой специалиста, ведь большинство страхов и ограничений связаны с детским опытом. По словам Наумовой, несколько сеансов помогут человеку по-другому взглянуть на свои страхи и избавиться от них.

Как принять свой возраст

Это важно для вашего же ментального и физического здоровья, отметила в разговоре с «Секретом» психолог клиники доктора Исаева Евгения Морозова. Только благодаря этому можно не дойти до депрессии, а, наоборот, начать жить полнее и наслаждаться каждым новым периодом. Вот несколько пунктов, которые помогут принять свой возраст: