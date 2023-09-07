5 способов избавиться от тревожных мыслей

В последнее время все больше людей становится заложниками тревожности. Проблемы на работе, в семье, обстановка в мире, — все это так или иначе становится причиной беспокойных мыслей, которые крутятся в голове, мешая вести привычный образ жизни. Клинический психолог, специалист по изучению рода Ксения Мосунова рассказала "Рамблеру", как справиться с этим состоянием.

© Unsplash

Тревожность — это нормальная реакция организма на опасность. Она помогает людям быть бдительными и настороженными перед возможной угрозой или опасностью. Однако, когда тревожное состояние становится частым, неадекватным и начинает вмешиваться в повседневные дела и мешает спокойно жить, это становятся проблемой.

Видео дня

Сейчас модно говорить о себе «я тревожник». Таким образом люди объясняют причины собственного неадекватного поведения в стрессовой ситуации. Но о чем это на самом деле? Ксения Мосунова Родолог-ансестолог

Страх смерти;

Страх предательства (отторжения);

Страх утраты контроля. В основе тревожности лежат три страха:

Все наши представления о мире вокруг – проекции наших собственных действий, а причина возникновения любой формы тревожного расстройства (изолированные фобии, паника, ОКР и т.д.) – искаженное восприятие действительности.

Существует несколько причин:

Причина №1. Тревога = образ жизни

Если ребенок растет в нервной обстановке, например, в семье с открыто конфликтующими родителями или в атмосфере тотального безразличия, перманентного напряжения и невозможности расслабиться, тревога будет его социальной нормой и способом реагирования.

Причина №2. У тревоги есть «лицо»

Частой причиной формирования тревожного состояния является условный триггер, который возвращает к конкретному неприятному воспоминанию: приступы аэрофобии из-за случайного воздушного толчка, отказ от определенных продуктов из-за внезапного отравления, страх темных переулков из-за обилия криминальных новостей. В таком случае человек руководствуется причинно-следственной связью «сделаю это – будет плохо».

Причина №3. Избыточный стресс

Принцип действия аналогичен тревожности, приобретенной в детстве, но имеет «накопительный» эффект. Находясь в постоянном стрессе из-за невозможных условий на работе, проблемах в отношениях, в долгах, человеческая психика начинает «сбоить», что приводит приступу.

Способы избавления от тревожных мыслей

Тревога – процесс, построенный на четкой системе, где ничего не возникает без причины и не исчезает просто так. Концентрируясь на слабостях (зачастую мнимых), мы ощущаем себя бессильными перед обстоятельствами. Можно ли с этим справиться?

Необходимо сделать главное – осознать истинную причину тревоги:

Вспомните ситуацию, которая выступила триггером: что конкретно произошло; какое воспоминание из детства приходит на ум; как часто повторяется; при каких обстоятельствах, не связанных напрямую, вы реагировали аналогичным образом? Сформулируйте и проговорите мысли, которые приходят на ум в тревожной ситуации, придайте им «физическую» форму. В качестве альтернативы можно завести дневник для записей, а также для того, чтобы отслеживать динамику изменений. Проанализируйте порядок действий в стрессовой ситуации: жесты, мимика, телесные реакции на внешние раздражители, способы коммуникации с другими людьми и т.д. Что вы испытывайте после того, как приступ проходит? Сколько ресурсов отнимает? Сравните насколько адекватно ваше поведение во время приступов тревоги. В каких случаях оно рационально, а в каких – нет. Например, есть ли у вас склонность к перееданию, употреблению алкоголя? Осознайте, отражает ли реакция действительность? Нет ли излишней драматизации, искажения и гиперболизации проблемы? Как переживают всплески вашей тревоги родные и близкие? Отражается ли это на них?

Анализ поведенческих установок покажет ваши психические уязвимости, на которые необходимо обратить внимание. Я рекомендую составить геносоциограмму рода («древо» взаимоотношений внутри нескольких поколений семьи), так как ваша тревожность может быть врожденной, а не приобретенной. Ксения Мосунова Родолог-ансестолог

Помимо психологической работы, есть еще несколько альтернативных способов борьбы с тревогой.