Психотерапевт дала рекомендации для тех, кто худеет

Если у человека уже есть программа похудения, налажено питание и подключена физическая активность – это отлично. Для ускорения результатов можно добавить антистрессовые мероприятия. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова.

© Нижегородская правда

Первое – это правильный режим сна, рассказала эксперт. Отбой в 22 – 23 часа и достаточное количество часов сна (индивидуально 7 – 9) дадут возможность лучше справляться со стрессами, снижать аппетит и вес за счет здорового гормонального фона и саморегуляции организма.

Видео дня

«Планируйте четко свой день. Обязательно включите туда отдых, время приема пищи и свободное время. Придерживайтесь плана. Вы снизите уровень ежедневного стресса и его негативное влияние на здоровье. Меньше нервничаете – легче худеете. Иногда важно делать не больше, а меньше. Но качественнее», – добавила Уханова.

По ее словам, нужно есть для здоровья. Не стоит устраивать из приема пищи «успокоительное», «перерыв, когда наконец имею право отдохнуть», «перекус всем подряд, так как основное меню диеты не комфортно».

«Найдите здоровые удовольствия: послушайте приятную музыку, прогуляйтесь, переключитесь на творчество. Разрешите себе спокойно отдыхать в течение дня без угрызений совести и тревоги. Ваши законные 15 – 30 минут. Скорректируйте диету, но не заполняйте перерывы перекусами – это помогает только набрать вес, но не снизить», – пояснила психотерапевт.

Еще нужно постараться не превратить физические нагрузки и стройность в сверхценную идею и стресс, отметила она. Следует спокойно заниматься спортом по своему плану и отслеживать результаты. Если вес уходит – обязательно поблагодарите себя за проделанную работу, а если нет – не драматизируйте и просто продолжайте действовать.

Также в это время важно заручиться поддержкой близких людей – найти в окружении тех, кто сможет поддержать, порадоваться успехам и выслушать сомнения. Поддержка близких и теплое общение – очень мощный антистресс, сказала Уханова.

Она также посоветовала записаться на консультацию к специалисту, чтобы проработать психологические причины ожирения.

«Накопленный стресс, психотравмы, негативное отношение к себе и к различным ситуациям заставляют страдать и копить не только напряжение, но и болезни. Если ожирение – следствие психоэмоциональных стрессов, научитесь по-другому относится к событиям. Пересмотрите свои цели и приоритеты. Научитесь чувствовать себя в безопасности. Научитесь проживать и преобразовывать негативные эмоции в позитивные. Создайте для себя комфорт внутренний и внешний. И тогда нормировать вес будет намного проще», – подчеркнула эксперт.

Важная практика, которая поможет настроить организм на быстрое достижение желаемого внешнего и внутреннего состояния, – образ здоровья.

«Вы занимаете удобное положение, закрываете глаза и делаете несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем представляете себе в виде образа, а также на ощущениях, очень четко, себя здорового, стройного, радостного, уверенного и достигшего своих планов по приведению тела в норму. Как если бы вы уже имели желаемый вес, тонус мышц, здоровье, настроение и т. д. Представляете четко, ярко, в деталях. Затем вы мысленно соединяетесь с этим образом, забираете его в себя. Прочувствуйте это», – заявила Уханова.