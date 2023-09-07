Что такое киберхондрия и какую опасность она несет

Боль в коленной чашечке не дает покоя, и вот вы уже открываете Google, вводите в поиск нужный симптом и диагностируете у себя саркому. Знакомая ситуация? Так дает знать о себе киберхондрия — разновидность ипохондрии, при которой человек постоянно ищет медицинскую информацию о своем состоянии в Сети. Super поговорил с экспертами и выяснил, как развивается киберхондрия и какую опасность несет.

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Современные ипохондрики

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«Я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка», — говорит Джей, герой повести «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Согласно сюжету, он отправляется в библиотеку, чтобы навести справки о лекарстве от сенной лихорадки. Но чтение справочника заболеваний выходит Джею боком: изучая симптомы, он диагностирует у себя холеру, анемию и воспаление легких.

Это классический пример ипохондрии — психического расстройства, при котором человек трепетно относится к своему здоровью и списывает любые симптомы на проявление тяжелых заболеваний. Раньше ипохондрики ставили себе диагноз, штудируя медицинские справочники, однако сегодня поиск информации о заболеваниях упростил Интернет. Согласно статистике, каждую минуту россияне делают более 5 тысяч Яндекс-запросов о здоровье, 30% из которых приходится на вопросы о болезнях и симптомах.

Интерес к самочувствию — явление в порядке вещей: здоровье требует внимания и (при необходимости) оперативных мер, однако ресерч в Сети все равно несет определенные риски. Что представляет из себя современный Интернет? Это огромная база данных, где рецензируемые научные статьи уживаются рядом с написанными на коленке SEO-текстами в стиле «5 признаков, что у вас рак». Последние, согласно законам ранжирования, обычно занимают первые строки на поисковых страницах.

В 2008 году исследователи Microsoft выяснили, что рядовые пользователи, привыкшие задавать вопросы доктору Интернету, не опускаются ниже первых ссылок. Ощутив боль в затылочной части головы, они открывают оптимизированные статьи, в которых написано, что такой симптом может сигнализировать как об отказе от кофеина, так и о раке мозга. Из-за этого у пользователей растет тревога за свое здоровье: приняв диагноз, поставленный онлайн-экспертами, люди все глубже погружаются в медицинский ресерч и начинают обращаться к Интернету при любых неприятных симптомах.

Такое явление получило название киберхондрия — трансформировавшаяся под влиянием современных технологий ипохондрия, при которой человек постоянно ставит себе диагнозы на основе информации с сайтов. Она не является официально признанным психическим расстройством, но в нашей технологичной реальности встречается практически повсеместно.

Почему люди становятся киберхондриками

В зарубежной клинической практике существует шкала тяжести киберхондрии, которую специалисты используют для диагностики (она также адаптирована на русском языке). Исследователи выделяют четыре фактора:

компульсивность, когда ресерч симптомов прерывает повседневную деятельность пациента;

дистресс, который выражается в беспокойстве, тревоге или панике при онлайн-поисках;

чрезмерность, или регулярно повторяющийся поиск информации о здоровье;

потребность в обращении к врачу после ресерча.

Киберхондрию часто называют «диагнозом современного поколения», но это не вполне верно. Китайское исследование, проведенное среди 565 респондентов, показало, что пожилые люди также ищут информацию в Сети и чаще оценивают информацию из ложных источников как достоверную.

Бесконтрольный онлайн-поиск симптомов с последующей самодиагностикой может быть продиктован разными причинами.

высокая тревожность (возможно, обусловленная страхом смерти);

желание контролировать ситуацию, связанную со здоровьем, иллюзия контроля посредством получения информации о симптомах;

недоверие медицине, которое может быть обусловлено личным неприятным опытом или опытом близких;

страх врачей (ятрофобия);

доступность информации в Интернете;

высокая стоимость медицинских обследований: посмотреть информацию в Интернете дешевле, чем записаться на прием к врачу и оплатить назначенные анализы. Психолог и преподаватель психологии Елена Муравьева выделяет следующие из них:

Помимо внутренних причин есть и внешние. Магистр психологии и арт-терапевт Екатерина Гудыно называет среди них пережитый стресс, возникший на фоне страха болезни или смерти, личные или семейные проблемы со здоровьем. «Также добавим сюда недавнюю пандемию CoViD-19, которая грянула внезапно и не прошла бесследно. Где, как не в Интернете, гуглились первые симптомы заболевших и способы определить у себя коронавирус?» — рассуждает Гудыно.

Пандемия действительно нанесла урон ментальному здоровью большинства людей, о чем говорят недавние исследования. Неизвестность, продиктованная отсутствием знаний о вирусе и его лечении, локдаун и ажиотаж вокруг заболевания привели к патологическому ресерчу симптомов коронавируса. Масла в огонь подливали медиа: в пандеймийную эпоху регулярно публиковали соответствующий контент — начиная с правил профилактики и заканчивая ежедневной статистикой смертей и заражений.

«Развитию киберхондрии часто способствует чрезмерно

драматичные или тревожащие новости о заболеваниях в СМИ или соцсетях», — говорит Гудыно. К такому же выводу пришли ученые, изучающие глобальное распространение киберхондрии на фоне пандемии. Так, немецкие исследователи установили, что чрезмерный ресерч информации про CoViD-19 не помогал респондентам, а напротив, вызывал большее беспокойство и тревожность.

Риски киберхондрии

«Парадокс: человек хочет успокоиться и ищет, чем обусловлены его симптомы, но вместо этого только умножает беспокойство и тревогу», — говорит психолог Елена Муравьева. По ее словам, киберхондрия провоцирует формирование у человека устойчивого страха. Механизм его появления выглядит следующим образом: ощутив боль в голове, человек гуглит симптом и на основе ссылок узнает, что его состояние — верный признак рака мозга.

Так идентифицируется опасность и возникает иллюзия контроля: пользователю кажется, что он контролирует ситуацию, проведя соответствующий ресерч в Интернете. «Следом идет самый важный этап — избегание. Человек избегает проверки поставленного диагноза у квалифицированного врача», — объясняет Муравьева.

С этим согласна и Екатерина Гудыно. По ее мнению, отсутствие медицинского образования может также привести к неверной интерпретации найденной информации и усугубить состояние здоровья. Тем более в России распространено самолечение: согласно исследованию экономистов НИУ ВШЭ, 60% из 10 тысяч респондентов предпочитают лечиться на дому, а не обращаться к врачам. Это классическое поведение киберхондриков, среди которых распространено самолечение после онлайн-диагностики, хотя заболевания, согласно статистике, подтверждаются только в 10% случаев.

Существует ли лечение киберхондрии

Киберхондрия не входит в международную классификацию болезней, однако психологи оказывают людям, одержимым поиском симптомов, соответствующую помощь (при условии, что они за ней обращаются). По словам Екатерины Гудыно, киберхондрия поддается лечению: «Тревожность по поводу здоровья, необходимость постоянно мониторить и отслеживать симптомы могут снижаться в результате психотерапии для коррекции и работы с иррациональными страхами». Елена Муравьева добавляет, что пациентам, самостоятельно поставившим себе диагноз, важно исключить заболевание после обследования у соответствующего врача.

Специалисты предлагают разработать превентивные меры, которые помогут остановить распространение киберхондрии. Екатерина Гудыно считает, что пациентам необходимо развивать критическое мышление и умение оценивать поступающую из Интернета информацию на предмет достоверности. По мнению австралийских ученых, профилактика киберхондрии напрямую связана с онлайн-грамотностью в области медицинской информации. Юзерам следует объяснять, что Интернет — это не доктор, который может поставить диагноз.