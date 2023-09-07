7 видов отдыха, каждый из которых необходим для счастливой жизни
Выходные позади, но вы себя чувствуете так, словно время остановилось вечером пятницы? Похоже, следует поучиться семи видам отдыха для полноценной перезагрузки.
Эмоциональный
Нетерпение, оцепенение и даже вспышки гнева, когда близкие просят вас об услуге, прямо связаны с выгоранием. Заботясь о других, важно найти время, чтобы отложить свои благородные обязанности. Эмоциональный отдых возвращает способность к здоровому общению и позволяет восстановить связь со своим «Я», четче слышать внутренний голос и осознавать желания. Иногда важно установить границы, даже если это кажется несколько жестоким в моменте. Поймите, вы не сможете помочь другим, будучи в угнетенном и подавленном состоянии. Зато ваше эмоциональное благополучие принесет больше пользы и вам, и окружающим в долгосрочной перспективе.
Сенсорный
Сами того не осознавая, мы постоянно задействуем органы чувств и, как бы это странно ни звучало, от этого устаем. Вечный шум с улицы, яркие экраны, уведомления на смартфоне, беспорядок в доме и на столе, телевизор или радио на фоне обеспечивают безостановочную нагрузку. Человек не способен силой воли отключить, к примеру, слух, но может сократить шумовое загрязнение. Провести какое-то время в берушах или тихом парке. Поэтому прогулки на природе обладают таким умиротворяющим эффектом. К слову, к симптомам сенсорной усталости может относиться желание спрятаться от мира и непреходящая тревожность.
Умственный
Решать интеллектуальные задачи полезно для мозга, но «человеческий компьютер», в отличие от техники, нуждается в отдыхе. Иногда нужно позволить себе не думать вообще ни о чем: именно в периоды отдыха от умственного труда часто приходят оптимальные решения. К тому же, отдыхая, вы не совсем бездельничаете — мозг продолжает обрабатывать множество задач в фоновом режиме. Для повышения ментальной выносливости рекомендуется соблюдать график работы и отдыха — так проще будет настроиться на нужную волну.
Творческий
«Нет вдохновения» — состояние, которое знакомо не только великим художникам, но и, пожалуй, каждому человеку. Действуя по шаблонам и соблюдая все необходимые формальности, мы теряем гибкость ума, мозг попадает в тупик самоограничений. Обеспечить себе творческий отдых проще простого: выплесните творческую энергию без всяких условностей. Главное, не превращать его в очередную обязанность. Решили вы порисовать или слепить скульптуру из гипса — развлекайтесь и получайте удовольствие. И не важно, что получится в итоге, к серьезному проекту вы сможете вернуться в совершенно ином расположении духа.
Социальный
Даже ярким экстравертам нужно время, чтобы побыть наедине с собой и отдохнуть от общества. Идеальное соотношение пребывания в коллективе и вне его для каждого свое. Но отдохнуть от людей точно пора, если вы ловите себя на мысли, что стали избегать оживленных мест, а общение с кем бы то ни было хочется закончить как можно скорее. Иногда достаточно зайти в ванну и отдышаться, прежде чем вернуться к собеседникам. А иногда помогает только мини-отпуск в одиночестве. Чтобы избежать социальной усталости, избегайте бесполезных мероприятий и контактов, которые вас угнетают.
Духовный
Для душевного благополучия крайне важно всегда осознавать смысл своих действий и существования в целом. Иначе жизнь теряет краски, и вы чувствуете себя ничтожеством, не способным ни на что повлиять. Духовные практики не обязательно связаны с религией. Скажем, медитации, дневник благодарности и даже добрые поступки также помогут вам почувствовать себя лучше. Хотя бы иногда отвлекайтесь от рутины, чтобы поискать ответы на важные вопросы бытия.
Физический
Отдохнуть физически проще всего: достаточно ничего не делать. А если серьезно, даже здесь организму может понадобиться помощь, например массаж, если вы слишком усердно налегаете на тренировки и не даете организму возможности восстановиться. Отсутствие физического отдыха приводит к перенапряжению и, как следствие, к болезням. Умейте вовремя остановиться: в долгосрочной перспективе вы сможете достичь большего, чем те, кто работал на износ.