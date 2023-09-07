7 видов отдыха, каждый из которых необходим для счастливой жизни

Выходные позади, но вы себя чувствуете так, словно время остановилось вечером пятницы? Похоже, следует поучиться семи видам отдыха для полноценной перезагрузки.

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Эмоциональный

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Нетерпение, оцепенение и даже вспышки гнева, когда близкие просят вас об услуге, прямо связаны с выгоранием. Заботясь о других, важно найти время, чтобы отложить свои благородные обязанности. Эмоциональный отдых возвращает способность к здоровому общению и позволяет восстановить связь со своим «Я», четче слышать внутренний голос и осознавать желания. Иногда важно установить границы, даже если это кажется несколько жестоким в моменте. Поймите, вы не сможете помочь другим, будучи в угнетенном и подавленном состоянии. Зато ваше эмоциональное благополучие принесет больше пользы и вам, и окружающим в долгосрочной перспективе.

Сенсорный

Сами того не осознавая, мы постоянно задействуем органы чувств и, как бы это странно ни звучало, от этого устаем. Вечный шум с улицы, яркие экраны, уведомления на смартфоне, беспорядок в доме и на столе, телевизор или радио на фоне обеспечивают безостановочную нагрузку. Человек не способен силой воли отключить, к примеру, слух, но может сократить шумовое загрязнение. Провести какое-то время в берушах или тихом парке. Поэтому прогулки на природе обладают таким умиротворяющим эффектом. К слову, к симптомам сенсорной усталости может относиться желание спрятаться от мира и непреходящая тревожность.

Умственный

Решать интеллектуальные задачи полезно для мозга, но «человеческий компьютер», в отличие от техники, нуждается в отдыхе. Иногда нужно позволить себе не думать вообще ни о чем: именно в периоды отдыха от умственного труда часто приходят оптимальные решения. К тому же, отдыхая, вы не совсем бездельничаете — мозг продолжает обрабатывать множество задач в фоновом режиме. Для повышения ментальной выносливости рекомендуется соблюдать график работы и отдыха — так проще будет настроиться на нужную волну.

Творческий

«Нет вдохновения» — состояние, которое знакомо не только великим художникам, но и, пожалуй, каждому человеку. Действуя по шаблонам и соблюдая все необходимые формальности, мы теряем гибкость ума, мозг попадает в тупик самоограничений. Обеспечить себе творческий отдых проще простого: выплесните творческую энергию без всяких условностей. Главное, не превращать его в очередную обязанность. Решили вы порисовать или слепить скульптуру из гипса — развлекайтесь и получайте удовольствие. И не важно, что получится в итоге, к серьезному проекту вы сможете вернуться в совершенно ином расположении духа.

Социальный

Даже ярким экстравертам нужно время, чтобы побыть наедине с собой и отдохнуть от общества. Идеальное соотношение пребывания в коллективе и вне его для каждого свое. Но отдохнуть от людей точно пора, если вы ловите себя на мысли, что стали избегать оживленных мест, а общение с кем бы то ни было хочется закончить как можно скорее. Иногда достаточно зайти в ванну и отдышаться, прежде чем вернуться к собеседникам. А иногда помогает только мини-отпуск в одиночестве. Чтобы избежать социальной усталости, избегайте бесполезных мероприятий и контактов, которые вас угнетают.

Духовный

Для душевного благополучия крайне важно всегда осознавать смысл своих действий и существования в целом. Иначе жизнь теряет краски, и вы чувствуете себя ничтожеством, не способным ни на что повлиять. Духовные практики не обязательно связаны с религией. Скажем, медитации, дневник благодарности и даже добрые поступки также помогут вам почувствовать себя лучше. Хотя бы иногда отвлекайтесь от рутины, чтобы поискать ответы на важные вопросы бытия.

Физический