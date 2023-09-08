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Сексолог назвала отталкивающую женщин мужскую черту характера

Сексолог Александра Миллер назвала мужскую черту характера, которая обычно отталкивает женщин. Свое мнение она выразила в беседе с изданием NEWS.ru.

Сексолог назвала отталкивающую женщин мужскую черту характера
© Lenta.ru

Специалистка считает, что многим женщинам не нравятся слишком ухоженные и накаченные мужчины, которые уделяют много времени своей внешности — высчитывают калории, посещают солярии, пропадают в спортзале.

Миллер объяснила, что подсознательно женщины воспринимают таких мужчин как неспособных уделить достаточно внимания и заботы своей партнерше.

Это нарциссы, которые не вызывают особого интереса у женщин, любящих, чтобы за ними ухаживали, — Александра Миллер, сексолог.