Сексолог назвала отталкивающую женщин мужскую черту характера

Сексолог Александра Миллер назвала мужскую черту характера, которая обычно отталкивает женщин. Свое мнение она выразила в беседе с изданием NEWS.ru.

© Lenta.ru

Специалистка считает, что многим женщинам не нравятся слишком ухоженные и накаченные мужчины, которые уделяют много времени своей внешности — высчитывают калории, посещают солярии, пропадают в спортзале.

Миллер объяснила, что подсознательно женщины воспринимают таких мужчин как неспособных уделить достаточно внимания и заботы своей партнерше.