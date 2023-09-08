Как подружиться со своими эмоциями

Загруженность на работе, конфликты с другими людьми, неопределенность в личной жизни — все это может не лучшим образом сказаться на нашем физическом и психологическом состоянии. Человек не всегда понимает, как можно справиться с ощущением подавленности и восстановить свои ресурсы. О том, зачем нужны навыки саморегуляции и как научиться управлять своим эмоциональным состоянием, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Гайдученко.

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Современный человек вынужден успевать «все и сразу», решать новые задачи и всегда быть готовым к самым неожиданным виражам судьбы. Длительное нахождение в таком состоянии приводит к ощущению неудовлетворенности и разочарования, а также постоянной усталости даже от тех вещей, которые раньше давались легко и вызывали удовольствие.

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— Когда человек привыкает находиться в состоянии апатии, связанной со стрессом, он начинает принимать его за норму. Наше тело чутко реагирует на настроение, мысли и ощущения, отвечая психологический дисбаланс болью, мышечными зажимами и дискомфортом, — говорит Елена Гайдученко.

Существует ряд способов восстановления внутреннего равновесия и защиты от эмоционального перенапряжения.

Сон

Если не уделять достаточное время сну, наладить свое состояние не получится. И специальные упражнения тоже не помогут. Регулярный, полноценный и качественный сон — одно из базовых условий физического и психического здоровья каждого человека.

Ритмические движения

Танцы, отбивание ритма ногой или рукой, качание головой в такт — все это способствует «наведению порядка» внутри нас. Благодаря таким действиям мы регулируем мышечный тонус и стабилизируем физическое состояние.

Дыхание

Можно использовать дыхательные приемы или петь, делая при этом акцент на выдохе. Можно попробовать такую технику — вдох на 4 счета, пауза на 4 счета, выдох на 6 счетов, пауза на 2 счета. Подойдет и любая другая дыхательная практика, например, дыхательные упражнения из йоги или цигун.

Движения глазами

Попробуйте следить взглядом за поднятым вверх большим пальцем, выписывающим горизонтальную восьмерку. Можно использовать другой вариант — «рисовать» восьмерку сначала правой рукой, затем левой и, конечно же, следить за руками взглядом.

Дрожание тела

Вспомните своих домашних питомцев — когда они испытывают стресс, их тело начинает сильно дрожать — это и есть природный механизм «сбрасывания» стресса. Мы можем в прямом смысле взять и «потрястись» – руками, ногами или всем телом сразу.

Техника «прохлопывание»

Можно сделать самомассаж — похлопать себя сложенной «лодочкой» ладонью. С помощью этой техники мы создаем перенасыщение тела другими стимулами и сбрасываем предыдущие негативные.

Концентрация и расслабление

Немного наивные на первый взгляд техники самоуспокоения, когда вы поочередно расслабляете мышцы лица, рук, ног и концентрируетесь на ровном, спокойном дыхании, станут незаменимыми помощниками в борьбе со стрессом и напряжением. Помогайте себе расслабляться, проговаривая: «Я отдыхаю. Освобождаюсь от всякого напряжения. Расслабляюсь. Чувствую себя спокойно и легко. Я ничего не ожидаю. Освобождаюсь от скованности и напряжения. Все тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю».

Концентрация на состоянии бодрости

После расслабления, когда вам удалось восстановить внутреннее равновесия и снять напряжение, переходите к следующему этапу. Повторяйте: «Мое сердце бьется ритмично, я не замечаю его биения. Мне приятно. Я отдохнул и чувствую себя свежим. Я ощущаю легкость во всем теле. Мне хочется встать и действовать. Я полон сил и энергии». Такая техника учит наш мозг воспринимать те сигналы, которые мы ему посылаем и активизировать их в работе всего организма.

— Психическая деятельность — это совместная работа мозга, а также всех наших систем восприятия — гормональной, мышечной, дыхательной. Качественная работа этих органов позволяет нам быть здоровыми, чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от жизни. Поэтому так важно следить за сохранением своего ментального здоровья и вовремя обращаться за помощью, — подытожила специалист.