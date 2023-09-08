Осенняя хандра: что это и как с ней бороться

15 млн граждан нашей страны пребывают в глубокой депрессии, об этом сообщила гендиректор АСИ (Агентство стратегических инициатив) Светлана Чупшева. Тоскливая осень уже на подходе, и «Клопс» решил поговорить с психологами и разобраться, чем отличается «осенняя хандра» от депрессии и как с ней бороться.

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Чем отличаются

«Осенняя хандра — это состояние, когда сниженный фон настроения вызван изменением климатических условий и характеризуется подавленностью и усталостью. Такое состояние быстро проходит», — рассказал специальный психолог Евгений Ипатов.

Он объяснил, что депрессия — это клиническое заболевание и одним из показателей его является длительность сниженного фона настроения. Когда «невозможно встать с кровати» на протяжении 7-14 дней, нужно обращаться к специалисту.

Елена Болдырева сообщила, что это состояние появляется из-за смены сезона, нехватки солнечного света и изменения погодных условий.

«Это связано с физиологическими факторами и нашей связью с природой: когда постоянно идут дожди и увеличивается длина тёмного времени суток, меньше становится солнца и витамина D, которые играют важную роль в обмене веществ», — объяснила практический психолог, гештальттерапевт Елена Болдырева.

Как избежать осенней хандры

Эксперты дали несколько советов, как избежать осенней хандры:

Наладить режим дня, сна и отдыха;

Правильно питаться: есть много фруктов и овощей, принимать витамины;

Добавить физической активности на свежем воздухе, чтобы организм лучше насыщался кислородом;

Делать вещи, которые возвращают ресурсное состояние.

Например, слушать музыку, которая точно поднимает настроение. Здесь очень важно найти индивидуальный способ спасения от уныния.