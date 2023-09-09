Жена подала на развод через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки

Молодая жена подала на развод через день после свадьбы из-за неудачной шутки с брошенным тортом. Об этом сообщило издание Mirror.

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Свою историю 27-летняя женщина рассказала в социальных сетях. По ее словам, с неудавшимся мужем она была в отношениях три года, перед свадьбой она попросила его не повторять популярные в интернете «глупые» видео, где молодожены бросают друг в друга куски торта.

Невеста предупредила возлюбленного, что в юношестве над ней таким образом подшутила мать, тогда часть украшения с торта повредила ей лицо. Она пригрозила жениху, что повторение такого может привести к полному разрыву.

Но во время торжества мужчина все же бросил ей в лицо кусок свадебного торта, испортив невесте платье, после чего разъяренная девушка покинула мероприятие.

— Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а он опозорил меня перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я терпеть не могу, — возмутилась женщина.

Проведя ночь в гостинице, она подала на развод, придя к выводу, что дальше все может стать «только хуже». Утренний разговор с избранником привел к очередному скандалу, тот упрекнул жену в том, что она не понимает шуток.