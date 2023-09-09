Как отвечать на вопросы, если не знаете ответа: пять действенных инструментов

Существуют ситуации, когда вы не знаете правильного ответа на вопрос и собеседник ставит вас в тупик. Проще, конечно, признаться, но не всегда это хочется делать. В таких случаях могут помочь несколько лайфхаков. Подробнее о них в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал тренер по технике речи Айнур Зиннатуллин.

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По его словам, такими инструментами должен обладать каждый, кто коммуницирует с людьми.

— И да, стоит отметить, что все эти инструменты — манипуляции. Но не нужно их бояться, а лучше просто знать их и использовать как свое «оружие», — считает Зиннатуллин.

Он рассказал о пяти таких инструментах.

Отвечайте на ту часть вопроса, которую вы знаете

Разделите в голове вопрос условно на несколько частей и ответьте на ту из них, про которую вам есть что сказать. Например:

— Планируете ли вы повышать зарплату?

— Зарплата — это что? Это плата за хорошо выполненную работу. Давайте посмотрим на ваш KPI. Он у вас какой? Вы его выполнили в этом месяце?

Зацепка за слово и «размытие»

Возьмите любое слово из вопроса и начните рассуждать на этот счет сколько угодно времени. Например:

— Мы уже как неделю подали заявку на ремонт оборудования. Почему до сих пор не исполнено?

— Заявка, кстати, подается в нашей организации согласно определенным регламентам. Далее она поступает в наш отдел и выполняется согласно рабочему плану.

Уточняющие вопросы

Как правило, все смелые именно с толпой. И через уточняющие вопросы вы делаете человека видимым. Такими вопросами могут быть: «А вы из какой компании? Как вас зовут? Почему вы интересуетесь этим прямо сейчас? Как зовут вашего начальника?».

Согласие

Согласитесь с высказыванием собеседника, только если это безопасно для вас. Есть, кстати, исторический пример того, как знаменитый адвокат Плевако Федор Никифорович использовал согласие, чтобы выиграть суд над священником.

Переадресация вопроса