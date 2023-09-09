Как отвечать на вопросы, если не знаете ответа: пять действенных инструментов
Существуют ситуации, когда вы не знаете правильного ответа на вопрос и собеседник ставит вас в тупик. Проще, конечно, признаться, но не всегда это хочется делать. В таких случаях могут помочь несколько лайфхаков. Подробнее о них в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал тренер по технике речи Айнур Зиннатуллин.
По его словам, такими инструментами должен обладать каждый, кто коммуницирует с людьми.
— И да, стоит отметить, что все эти инструменты — манипуляции. Но не нужно их бояться, а лучше просто знать их и использовать как свое «оружие», — считает Зиннатуллин.
Он рассказал о пяти таких инструментах.
Отвечайте на ту часть вопроса, которую вы знаете
Разделите в голове вопрос условно на несколько частей и ответьте на ту из них, про которую вам есть что сказать. Например:
— Планируете ли вы повышать зарплату?
— Зарплата — это что? Это плата за хорошо выполненную работу. Давайте посмотрим на ваш KPI. Он у вас какой? Вы его выполнили в этом месяце?
Зацепка за слово и «размытие»
Возьмите любое слово из вопроса и начните рассуждать на этот счет сколько угодно времени. Например:
— Мы уже как неделю подали заявку на ремонт оборудования. Почему до сих пор не исполнено?
— Заявка, кстати, подается в нашей организации согласно определенным регламентам. Далее она поступает в наш отдел и выполняется согласно рабочему плану.
Уточняющие вопросы
Как правило, все смелые именно с толпой. И через уточняющие вопросы вы делаете человека видимым. Такими вопросами могут быть: «А вы из какой компании? Как вас зовут? Почему вы интересуетесь этим прямо сейчас? Как зовут вашего начальника?».
Согласие
Согласитесь с высказыванием собеседника, только если это безопасно для вас. Есть, кстати, исторический пример того, как знаменитый адвокат Плевако Федор Никифорович использовал согласие, чтобы выиграть суд над священником.
Переадресация вопроса
Если вы не можете ответить на вопрос, попробуйте направить его кому-то другому, кто знает ответ. Например: «Я не могу дать вам точного ответа на этот вопрос, но мой коллега, который отвечает за этот проект, может ответить». Или же просто задайте собеседнику вопрос: «А вы как думаете?».