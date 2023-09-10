7 важных правил этикета, чтобы не опозориться в лифте

Если вам часто приходится пользоваться лифтом, примите во внимание следующие семь практических советов. Они помогут избежать множества неловких ситуаций, за которые вам будет стыдно.

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Не спешите входить

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Обязательно подождите, пока все желающие покинут кабину лифта, прежде чем войти. А заодно здраво оцените, действительно ли внутри есть место для вас или лучше подождать следующего шанса. К слову, если с вами большая группа людей, следует заранее разделиться по лифтам (если их несколько), чтобы никого случайно не оставить в одиночестве.

Просите содействия

В переполненном лифте даже не пытайтесь тянуться до панели, чтобы нажать кнопку своего этажа. Это всегда выглядит странно и нелепо. Просто попросите попутчиков отправить лифт на нужный этаж за вас. Даже если вы не горите желанием общаться с незнакомыми людьми, такая просьба абсолютно ни к чему не обязывает и более чем уместна.

Игнорируйте кнопку «закрыть двери»

Когда двери закрываются прямо перед носом, это еще полбеды. Но когда такая ситуация происходит благодаря «доброжелателю» внутри, который истерично колотит по кнопке, возникают вопросы. Не стоит превращаться в того самого персонажа, ничего страшного не случится, если вы задержитесь на этаже еще на две-три секунды. Постарайтесь придержать лифт для людей, которые уже к нему спешат и оказались в зоне видимости. Это элементарная вежливость, за которую вам будут благодарны.

Займите минимум места

Лифт — общественное пространство, где главенствует «общественный» интерес. Постарайтесь не занимать больше места, чем вам на самом деле нужно, становитесь ближе к стенке, чтобы за раз могло уехать больше людей. Если на вас надет рюкзак и вы не единственный человек в лифте, снимите его и держите в руках перед собой.

Забудьте о презентации

Книги по саморазвитию популяризовали «презентацию в лифте». Суть в том, что разного рода предпринимателям советуют иметь про запас такую презентацию своего проекта, чтобы успеть ее проговорить за время поездки между этажами. Умение лаконично рассказать о себе, безусловно, может пригодиться, но не воспринимайте такие советы буквально и не приставайте к случайным спутникам. Навязываться тому, у кого нет возможности вас игнорировать, как минимум нетактично.

Отложите звонки

Уважайте попутчиков и не принуждайте их быть свидетелями вашего телефонного разговора. К тому же в лифтах часто бывает не самая стабильная связь — вы начнете переспрашивать собеседника и невольно говорить громче. Согласитесь, можно обойтись и без такого рода перформансов и перезвонить из более подходящего пространства.

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