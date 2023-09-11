Как пережить пять стадий принятия неизбежного

Каждый человек по-разному справляется с тяжелыми моментами в жизни. Это может быть расставание, смертельная болезнь, гибель близкого или другая ситуация, которую нельзя изменить. Большинство людей проходят пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и смирение. «Лента.ру» рассказывает, что свойственно для каждой из пяти стадий, как пройти их самому и помочь пережить их другим людям.

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Какие стадии принятия существуют?

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С давних пор врачи лечили физические болезни людей, однако переживаниями, чувствами и душевными страданиями занималась религия, рассказала «Ленте.ру» психиатр, психотерапевт сервиса доказательной медицины Docma.ru Дарья Пожарицкая. Ситуация изменилась в середине XX века: психиатры стали интересоваться не только психическими заболеваниями пациентов, но и тем, как помочь людям в тяжелых жизненных ситуациях.

«Швейцарский психиатр Элизабет Кюблер-Росс первой приблизилась к теме смерти. Она считала, что врач обязан помочь человеку избавиться от страха и принять неизбежное», — отметила Дарья Пожарицкая.

Элизабет Кюблер-Росс занималась поддержкой людей со смертельными болезнями и наблюдала, какие процессы происходят в их психике. На основе этих данных она написала книгу «О смерти и умирании», которая стала бестселлером. Кроме того, Элизабет Кюблер-Росс выделила пять стадий принятия неизбежного. «Процесс принятия происходит во всех кризисах и сложных ситуациях, он касается вопросов здоровья самого человека и его семьи, отношений, изменений семейной и жизненной ситуации», — уточнила Дарья Пожарицкая.

Пять стадий принятия неизбежного

Отрицание. «Это просто невозможно, это неправда!» Гнев. «Почему я? За что? Это несправедливо и неправильно!» Торг. «Обязательно найду способ спастись или улучшить положение! Я разработаю план, буду вести себя правильно и делать все необходимое!» Депрессия. «Выхода нет, все бесполезно и бессмысленно». Принятие. «Ну что ж, придется принять неизбежное и готовиться к тому, что произойдет».

Эта теория Элизабет Кюблер-Росс за короткое время завоевала мир благодаря своей универсальности, отметила Дарья Пожарицкая. Но в жизни процесс принятия не всегда протекает так линейно, как она описала. Некоторых стадий может не быть — например, отрицания. Также стадии могут располагаться в другом порядке: например, начинаться со стадии депрессии, за которой следует гнев и принятие.

Модель пяти стадий не означает, что нужно горевать именно так. Это не правило и не норма. Все эти стадии являются нормальной частью того, как человек справляется с трудностями, и различные люди могут проходить через них в разном порядке или возвращаться к предыдущим стадиям, — Дарья Пожарицкая.

Модель Элизабет Кюблер-Росс — это схема, которая помогает специалистам и самим людям разобраться в том, что происходит с человеком, когда он сталкивается с неизбежными событиями в своей жизни. Каждая стадия имеет характерные признаки, которые помогут отличить ее от других.

Стадия отрицания

Человек на стадии отрицания находится в состоянии шока и не может поверить в происходящее, отметила Дарья Пожарицкая.

«Он начинает искать доказательства, что ничего не случилось. Это происходит, потому что реальность слишком болезненна для его психики. Поэтому он использует такой врожденный механизм психической защиты, как отрицание», — пояснила психиатр.

Фаза отрицания является естественной реакцией защиты, которая позволяет временно уйти от боли и постепенно осознать происшедшее.

Эта стадия может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Также ее может и вовсе не быть: например, если произошедшее неизбежное событие было ожидаемо.

Опасности отрицания

На этой стадии человек может отказаться осознавать реальность. Вместо этого он предпочитает находиться в плену иллюзий и фантазий — вплоть до убежденности, что ничего не случилось.

«Например, когда жена отказывается верить в смерть мужа. Она уверяет родственников, что он все время приходит к ней. Женщина застряла на этой стадии отрицания и не прошла последующие фазы принятия», — отметила Дарья Пожарицкая.

«Опасность слишком длительной задержки на этой фазе заключается в потере контакта с реальностью и развитии психического расстройства».

Как помочь себе пережить стадию отрицания?

Разрешите себе испытывать чувства. Не следует подавлять свои чувства и осуждать себя за них. Не оставайтесь один на один со своим горем.

«Поддержка близких людей очень важна. Старайтесь разговаривать с людьми, которые к вам хорошо относятся, и выражать свои чувства и эмоции», — рассказала Дарья Пожарицкая.

Не забывайте о себе. Чтобы пройти по пути принятия, понадобятся силы, поэтому о себе нужно заботиться, уточнила психиатр. Старайтесь высыпаться, нормально питаться, выходить на свежий воздух. Не стоит использовать алкоголь и другие вещества, чтобы заглушить боль и снять стресс. Обратитесь к психотерапевту за поддержкой. Сделайте это, если чувствуете, что сами не справляетесь.

Как помочь другому человеку пережить стадию отрицания?

Будьте рядом с человеком.

«Иногда гораздо важнее просто слушать. Не стоит осуждать человека, говорить, чтобы не думал об этом, когда он выражает свои чувства. Советы о том, что не надо плакать и переживать, могут быть вредными. Наоборот, лучше поддерживать, когда ваш близкий человек хочет обсуждать с вами свои мысли и чувства», — подчеркнула Дарья Пожарицкая.

Не торопите. Люди проходят через каждую из стадий принятия в своем темпе. Посоветуйте обратиться за помощью. Если близкий человек застрял на стадии отрицания и его эмоциональное состояние ухудшается, порекомендуйте ему обратиться к психотерапевту.

Стадия гнева

На данной стадии человек начинает осознавать реальность потери и может испытывать сильные эмоции злости, ярости, обиды и гнева.

Эмоции гнева имеют и соматические проявления: человека может беспокоить учащенное сердцебиение, головные боли, повышенное давление, мышечное напряжение. Возможны и изменения поведения как проявление агрессивных реакций, - Дарья Пожарицкая.

Гнев может быть направлен и на других людей, которых человек обвиняет в своей потере. Например, на членов семьи или врачей, которые не смогли вылечить близкого. Этот этап также может длиться разное время — от нескольких дней до нескольких месяцев. Все зависит от особенностей личности, характера потери и поддержки, которую получает человек, отметила психиатр.

Опасность гнева

«Постоянный гнев и агрессивное поведение могут привести к изоляции человека. Люди начнут его избегать, с ним очень трудно общаться и оказывать поддержку. В результате он будет чувствовать себя еще более одиноким», — пояснила Дарья Пожарицкая.

Иногда на стадии гнева человек может совершить преступление, решив, например, отомстить медицинским работникам, которых винит в смерти близкого. Кроме того, желание отомстить, гнев и ярость могут приобрести характер психического расстройства. В результате человеку понадобится помощь психиатров.

Из-за гнева может ухудшиться не только психическое, но и физическое здоровье. Например, могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. Также из-за длительного стресса ослабляется иммунитет, из-за чего человек будет чаще болеть.

Чтобы избежать негативных последствий для себя и окружающих, важно научиться справляться с гневом.

Как помочь себе пережить стадию гнева?

Позвольте себе испытывать злость и гнев. Не осуждайте и не ругайте себя за это. Гнев — это естественная реакция на травму или потерю, отметила психиатр. Используйте техники управления гневом. Это нужно, чтобы сохранить контроль над своим поведением и не сделать гнев разрушительным.

«Очень полезны практики медитации, дыхательные техники для снижения уровня гнева и напряжения», — подчеркнула Дарья Пожарицкая.

Не замыкайтесь в себе и ищите поддержку людей.

Физическая активность может помочь выпустить накопившуюся энергию и снизить уровень гнева. Помогают прогулки на свежем воздухе, любое движение, физический труд. А занятия с психотерапевтом помогут научиться контролировать гнев техниками релаксации и управления эмоциями, - Дарья Пожарицкая.

Как помочь другому человеку пережить стадию гнева?

Общение с человеком, который находится на стадии гнева, может быть трудным. Не стоит воспринимать его раздражительность и гневливость на свой счет — важно проявлять терпение. Постарайтесь быть рядом с человеком и будьте хорошим слушателем.

«Так, чтобы он мог свободно выражать свои чувства с вами. Очень важно дать почувствовать человеку, что он не одинок. И что есть люди, которые готовы помочь», — пояснила Дарья Пожарицкая.

Стадия торга

Стадия торга обычно возникает, когда человек пытается избежать наступления неприятного исхода или смягчить его последствия, отметила психиатр. Проявление стадии торга заключается в том, что человек пытается договориться с самими собой, думая, что ничего плохого не случится, если он будет «хорошим». Например, родители пытаются заключить сделку с Богом, обещая быть лучшими для своего ребенка, если он поправится. Часто торг связан с виной: муж может винить себя в том, что часто ездил в командировки, поэтому не заметил болезнь жены и не отвез ее к врачу вовремя. На данной стадии ему не всегда удается объективно оценивать реальность.

Человек может продолжать бороться, когда уже не нужно, или пытаться исправить и контролировать ситуацию, когда этого уже нельзя сделать. Иногда эта стадия может происходить одновременно со стадией отрицания, - Дарья Пожарицкая.

Длительность стадии торга зависит от особенностей личности человека, от самого травмирующего события, а также от наличия поддержки. Одни люди проходят этот этап быстро, у других его может не быть, а некоторые задерживаются на стадии торга на недели, месяцы или годы.

Чем опасен торг?

Если застрять в стадии торга, то можно потерять силы и время на бессмысленную борьбу с ситуацией и попытки вернуть все к дострессовому состоянию. Кроме того, погрязнув в попытках «договориться», человек начинает строить нереалистичные ожидания. Например, парень бросает девушку, а она продолжает верить, что если предпримет определенные шаги, то он «нагуляется» и вернется к ней снова.

«Иногда на этой стадии происходит потеря контакта с реальностью. Это уже становится проявлением психического расстройства и требует помощи специалиста», — подчеркнула психиатр.

Как помочь себе пережить стадию торга?

Ищите поддержку, не оставайтесь в одиночестве. Выражайте свои чувства. Не стесняйтесь их и проговаривайте. Обратитесь к психотерапевту. Заботьтесь о своем физическом здоровье. Важно вести здоровый образ жизни, не употреблять алкоголь и вредные вещества.

Как помочь другому человеку пережить стадию торга?

Будьте рядом с человеком.

«Выразите готовность слушать — это может оказать огромную поддержку. Не старайтесь самостоятельно решить проблему за человека, не осуждайте его», — подчеркнула Дарья Пожарицкая.

Проявляйте терпение к человеку. На данном этапе его настроение может быть очень неустойчивым. Посоветуйте профессиональную помощь, если увидите, что человек сильно страдает или его состояние ухудшается.

Стадия депрессии

Депрессия — это стадия, в которой человек испытывает сильные эмоции отчаяния, грусти и печали. Он перестает радоваться и получать удовольствие от жизни. Например, из-за потери близкого друга или родственника человек замкнется в себе, откажется от любимого хобби и встреч с друзьями. Иногда у него могут возникать мысли о бессмысленности жизни, о том, что все кончено и продолжать нет смысла.

Понятие депрессии в контексте теории пяти стадий Элизабет Кюблер-Росс отличается от клинической депрессии. В рамках этой теории депрессия — это нормальная реакция психики на потерю и травму, а не психическое заболевание, - Дарья Пожарицкая.

Продолжительность стадии депрессии зависит от разных факторов, которые могут сократить ее длительность или, наоборот, увеличить — в том числе от индивидуальных черт характера, обстоятельств сложившейся ситуации и наличия системы поддержки.

Чем опасна стадия депрессии?

Депрессия — нормальная стадия горевания, как и все прошлые, отметила Дарья Пожарицкая. «Но иногда она может достигнуть опасного уровня. Если человек высказывает суицидальные мысли, то необходимо обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту», — подчеркнула специалист.

Как помочь себе пережить стадию депрессии?

Не замыкаться в себе, искать поддержку. Не искать утешения в употреблении алкоголя и вредных веществ. Заботиться о себе и о своем здоровье. Стараться высыпаться, полноценно питаться и заниматься физической активностью. Выражать свои чувства и эмоции. Это можно делать с друзьями или вести дневник эмоций, отметила Дарья Пожарицкая. Обратиться за помощью к профессионалу.

Как помочь другому человеку пережить стадию депрессии?

Поддерживайте и не осуждайте. «Не обесценивайте его эмоции, не говорите, что хватит уже страдать и плакать. Процесс горевания требует времени», — подчеркнула психиатр. Убедитесь, что заботитесь и о своем собственном благополучии. Ведь помощь другому человеку справиться с депрессией может быть эмоционально трудной.

Стадия принятия

Принятие в рамках этого цикла не означает радость или счастье, подчеркнула Дарья Пожарицкая. Это скорее наступившее состояние спокойствия по отношению к случившимся событиям.

Человек начинает понимать,что потери и изменения являются частью жизни. Он начинает думать о будущем, появляются новые планы. Возникает желание восстановить свою жизнь, - Дарья Пожарицкая.

При этом переход к стадии принятия не значит, что человек больше не будет горевать.

«Люди могут испытывать чувства горя или тоски даже после того, как они приняли свою потерю. Это нормальная часть процесса горевания, важно позволить себе переживать эти чувства, когда они приходят», — подчеркнула психиатр.

Однако важно понять, что проблему, на которую не можете повлиять, лучше отпустить.

Люди часто считают стадию принятия началом инфлюэнсером. В результате он мотивирует других людей, которые попали в похожую ситуацию, не сдаваться.

Однако даже тогда возможен регресс — откат к предыдущим стадиям: после принятия человек может снова вернуться к стадии гнева, депрессии, торга или отрицания. В большинстве случаев это может произойти из-за различных событий или триггеров, в том числе годовщин, семейных праздников или поездок в места, которые напоминают о потере или изменении. Откат проявляется в том, что человек в такие моменты начинает чувствовать себя хуже и более одиноким.

Это нормальный процесс. С годами такие регрессы станут более редкими и менее болезненными, - Дарья Пожарицкая.

Как помочь себе пережить регресс?

Не осуждать и не ругать себя.

«Скажите себе, что это нормально — испытывать иногда грусть и тоску по прошлому», — отметила Дарья Пожарицкая.