Не получается сосредоточиться? Помогут вот эти техники

Нейропсихолог Бушманова порекомендовала представлять себе результат работы. Это один из вариантов отвлечься от массы слуховых, визуальных и информационно-познавательных стимулов, которые постоянно обрабатывает мозг человека. При этом чем больше информации, тем сложнее сосредоточиться на важном. Как научиться это делать, несмотря ни на что, объяснила клинический психолог, нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

© Секрет Фирмы

Как сосредоточиться

Видео дня

Специалист сразу отметила, что одного способа для всех нет. Вы сами сможете определить, какой подойдёт.

Первое, что нужно запомнить, — мозгу важно знать, что и для чего человек делает. Когда нужно что-то сделать, представьте в деталях конечный результат. Этим вы добавите дофамина и мотивации мозгу.

Второе — подготовьте рабочую зону: уберите со стола всё, что может отвлекать, если за окном шумно, закройте его. С телефоном поступите так: либо включите авиарежим, либо бесшумный — и положите его экраном вниз.

Третье — метод Pomodoro, или техника управления временем. Если вы работаете удалённо, попросите тех, с кем живёте, 25 минут не отвлекать вас. Потом 5 минут отдохните — это один помидор, после 3–4 делайте перерыв на 15–20 минут.

Четвёртое — если вам лучше работается, наоборот, когда кто-то есть рядом, можно ходить в коворкинги или ординаторские.

Пятое — используйте наушники с шумоподавлением и приложения для концентрации (в них, например, есть музыка, шумы, таймер, блокировка экрана телефона на 25 минут).

Шестое — хвалите себя за сделанную работу. Лучше всего проговорите — как вариант: «Я отлично справилась! Написала классную статью. Пойду отдохну 5 минут».

Ну и на крайний случай, если совсем ничего не поможет, при этом ещё и сил нет, обратитесь к специалисту.

Надо ли себя критиковать

Хвалить себя — дело хорошее, но у всех ли получается как минимум не ругать собственную персону?

По словам психолога Михаила Лабковского, в каждом взрослом человеке живёт так называемый внутренний критик — он любит упрекать и требовать высоких результатов. Точно так, как это делали ещё в отношении его — ребёнка родители.