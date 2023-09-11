Психолог рассказал, что делать при затянувшейся осенней хандре

Осенняя хандра не является диагнозом и не требует какого-либо лечения. Чаще всего это состояние объясняется изменением погоды, завершением сезонов отпусков, а также повседневными заботами, которые увеличиваются с приходом осени.

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"В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство — сезонная депрессия. Она связана, в том числе, с недостатком солнечного света", —рассказал в разговоре с РИА Новости руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Если хандра связана с изменениями, которые происходят в связи со сменой сезона, состояние проходит самостоятельно.

Однако бывают случаи, когда осенняя хандра затягивается и требует обращения к специалисту.