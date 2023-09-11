Психолог рассказал, что делать при затянувшейся осенней хандре
Осенняя хандра не является диагнозом и не требует какого-либо лечения. Чаще всего это состояние объясняется изменением погоды, завершением сезонов отпусков, а также повседневными заботами, которые увеличиваются с приходом осени.
"В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство — сезонная депрессия. Она связана, в том числе, с недостатком солнечного света", —рассказал в разговоре с РИА Новости руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.
Если хандра связана с изменениями, которые происходят в связи со сменой сезона, состояние проходит самостоятельно.
Однако бывают случаи, когда осенняя хандра затягивается и требует обращения к специалисту.
Так, по словам доцента кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимира Шляпникова, психолога стоит посетить, если хандра начинает мешать в работе и повседневной жизни.