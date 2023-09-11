Правило скрепки: как сохранять продуктивность и достигать результатов

Хотите стать более продуктивным, привить наконец полезные привычки и добиться успеха? Купите банку скрепок. Эту простую технику легко ввести в рутинные процессы, при этом она станет отличным подкреплением для любых позитивных изменений.

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История «правила скрепки»

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В середине 20-го века в одном из провинциальных отделений банка трудился клерк по имени Трент Дирсмид. Он занимался обзвоном потенциальных и действующих клиентов. Неожиданно для руководства Трент начал показывать потрясающие результаты и приносить маленькому отделению огромную прибыль.

Менеджер начал наблюдать за работой Трента и заметил, что каждое утро он ставит на стол две банки: одну пустую, а вторую со 120 скрепками. После каждого звонка он перекладывал скрепку из одной банк в другую. Так в конце дня все скрепки оказывались в одной емкости.

Клерк объяснил, что так он отслеживает продуктивность и помогает себе сосредоточиться на работе.

Как работает «правило скрепки»

Наша психика обожает позитивные подкрепления и визуальные триггеры. Ученые доказали, что, составляя список дел и вычеркивая выполненное, человек получает выброс дофамина и испытывает прилив мотивации для продолжения работы.

Скрепки могут быть аналогом такого списка для дел и занятий, у которых есть количественный эквивалент. Наблюдая за тем, как пустеет одна банка и наполняется вторая, вы будете чувствовать гордость за себя и азарт, стараться быстрее прийти к результату.

Можно использовать скрепки, чтобы начать заниматься спортом: например, вы планируете выполнять пять упражнений по три подхода. Возьмите 15 скрепок (это могут быть шпильки, камушки, любые небольшие предметы) и две баночки. После каждого подхода перекладывайте один предмет в другую баночку. К концу тренировки вы испытаете огромную гордость за себя.

Разделяй и властвуй

Правило скрепки может помочь справиться с большой задачей, к которой сложно подступиться. Например, вам нужно написать дипломную работу, сдать большой отчет или избавиться от 10 лишних килограммов.