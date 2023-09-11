Назван простой способ научиться позитивно реагировать на неудачи

«Согласно этой теории, если вас не взяли на работу, появится возможность лучше проявить себя на текущем месте или получить другое предложение. Когда вас бросают по смс, это невесело, но если отпустить ситуацию, вы встретите другого человека, который будет лучше к вам относиться», — привела примеры коуч.