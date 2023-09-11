Перечислены основные признаки депрессии

«Депрессия — это на 50% биология, на 50% психология. Признаки депрессии: отсутствие радости в жизни, так называемая ангедония, вечная усталость уже с утра, нарушение сна, компульсивные углеводистые зажоры, постоянное телесное напряжение, телесные блоки вплоть до боли. Последний признак — это нарушение либидо, то есть сексуальная жизнь у человека в депрессии уходит.



То, что мы называем тяжёлыми формами депрессии, Зигмунд Фрейд называл меланхолией. Он говорил, что меланхолия возникает из-за того, что существует много непрожитой агрессии, невыраженной, человек оставляет её внутри себя. Эта агрессия подавляет желание жить в человеке. Происходит дисбаланс между любовью и ненавистью, ненависти внутри человека становится много, она бессознательная.



Депрессия в когнитивной психотерапии — это выученная беспомощность. Человек так долго находился в ситуации, в которой он ничего не мог поменять, что он выучился, что ничего поменять уже нельзя. Именно мысли запускают разбалансировку гормонов, когда мы в постоянной грусти, печали, чувстве вины и сожалении».