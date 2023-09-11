Как победить осеннюю хандру

Осенняя хандра – это обычная реакция человеческого организма на изменения в природе, говорят врачи. Но осенняя хандра – не диагноз, чаще всего она проходит сама, рассказали РИА Новости специалисты Центра медицины сна МГУ.

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На улице дождь и слякоть, а на работе множество задач, от которых за время отпуска отвыкли. Как справиться с сезонными перепадами настроения и унынием?

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Световой день сокращается, а с ним и уровень жизненной активности.

«В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство – сезонная депрессия. Она связана в том числе с недостатком солнечного света. Около 10% людей к этому очень чувствительны», – объяснил руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

На природные изменения накладываются личностные факторы, добавил доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников. Хандре так или иначе подвержены все, но ощущают и переживают ее по-разному. Кто-то не замечает совсем, у чувствительных людей такое состояние может быть выражено сильнее. Но не нужно беспокоиться и ставить себе серьезные диагнозы, сообщил Шляпников.

У здорового человека хандра проходит сама собой. Организму просто нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям.

«Нужно грамотно питаться, много отдыхать, высыпаться, бывать на свежем воздухе, больше общаться, делать то, что приятно и в удовольствие», – посоветовал специалист.

Поднять настроение также помогут яркие продукты – тыква, облепиха. Они полезные, а цвета стимулируют органы чувств, полагает психолог Наталья Фомичева. Вырабатывать эндорфины, улучшающие настроение, помогут физические нагрузки, спортивные занятия, отметила эксперт.

Человеческий мозг научился замечать плохое – это помогало предкам выживать. Но нужно тренироваться, чтобы фокусировать внимание на позитивном. Фомичева порекомендовала вести «дневник радости или благодарности», куда в конце дня нужно записывать, что сделало жизнь лучше и приятнее.

Сомнологи советуют, чтобы режим в выходные и в будни принципиально не отличался.

«Если человек в выходные дни то засыпает, то пробуждается, это гарантирует плохой сон в ночь на понедельник и социальный джетлаг», – добавил Александр Калинкин из Центра медицины сна МГУ.