5 маленьких признаков эмоционального насилия

Как распознать, что вами манипулируют.

© WomanHit.ru

Манипуляции иногда не очевидны, они скрываются под маской заботы, доброты, хорошего отношения. При этом, по какой-то неведомой причине вам рядом с человеком может быть крайне некомфортно.

Как же распознать скрытые признаки насилия?

Причиняют добро

Партнер, друг или родитель кажется, из кожи вон лезут, чтобы вы были счастливы и жили благополучно. Они дают советы, пытаются решить проблемы и предлагают помощь в любой ситуации. Иногда люди не отдают себе в этом отчета, но таким способом они пытаются манипулировать вами и держать каждую область жизни под контролем.

Не воспринимают желания всерьез

Хотите переехать в другой город? Очень трогательно или насмешливо вам сообщат, что это глупая затея. Решили сменить профессию? Объяснят, как важна стабильность, а ваше желание саморазвития — лишь детский максимализм. Такие манипуляции выбором обычно не направлены на то, чтобы разрушить жизнь. Просто партнер или родители считают, что вы слишком наивны или молоды для самостоятельного принятия решения.

Постоянная похвала

Если близкий человек постоянно пророчит вам блестящее будущее и подчеркивает, что вы точно добьетесь успехов, он завышает планку ожиданий. Осознанно или нет, такая стратегия приводит к тому, что, столкнувшись с провалом, вы пойдете за новой порцией вдохновения именно к «хвалителю».

Обесценивают негативные эмоции

С таким поведением многие сталкиваются еще в раннем детстве, когда родители в ответ на слезы произносят: «Ну что ты капризничаешь?» Став старше, мы слышим: «Все будет хорошо, нечего убиваться по пустякам! Нашла из-за чего слезы лить!» Такой подход прививает токсичный позитив, который мешает проживать эмоции, заставляет их накапливаться и разрушать психику.

Нежная изоляция