5 способов «вычислить» плохую энергетику

Мастер по сканированию энергий Нана Сивак дает практические советы, как сохранить ментальное и физическое здоровье.

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Бывало ли с вами так, что после какого-то дела или разговора с кем-то вы чувствовали, что из вас словно высосали всю энергию?

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Истощение, как моральное, так и физическое, часто связано с присутствием в вашем теле негативной энергии. Ее невозможно измерить и часто сложно понять, откуда она исходит. Одно можно сказать точно — научиться справляться с негативной энергией необходимо для сохранения ментального и физического здоровья.

По каким признакам можно понять, что плохое самочувствие связано именно с негативной энергией?

Негативная энергия — это негативные мысли и эмоции (страх, гнев, ревность, ненависть и т. д.), которые накапливаются внутри до тех пор, пока не проявляются в виде негативных действий. Если вы долго испытываете гнев, рано или поздно вы сорветесь. Если вы постоянно ревнуете, рано или поздно вы разрушите свои отношения.

Наличие негативной энергии можно вычислить по нескольким признакам.

Вы чаще болеете. В первую очередь негативная энергия разрушает гормональный баланс и иммунную систему. Чаще всего это выражается в постоянных простудных заболеваниях, заболеваниях пищеварительной системы, нарушениях сердечного ритма, проблемах со сном, внезапных аллергиях и т. д. Вы можете начать замечать у себя симптомы, которых раньше у вас не было. Например, необъяснимую усталость, апатию, потерю интереса к своим увлечениям и т. д.

Вы видите все в негативном свете. Негативная энергия часто проявляется в том, что все вокруг начинает казаться плохим, бесперспективным, не стоящим вашего внимания и т. д. При этом то, что вашими близкими или друзьями воспринимается как однозначно позитивное и хорошее, вас не впечатляет, вы во всем видите подвох. Такой образ мыслей приводит к тому, что рано или поздно вы оказываетесь неспособны даже к простым действиям, не говоря уже о сложной профессиональной деятельности. Вы не видите конструктивных решений той или иной проблемы, вы способны концентрироваться только на недостатках и, тем самым, перекрываете для себя любые возможности для роста и развития.

Вы проявляете нездоровый интерес к чужой жизни. Негативная энергия не только разрушает жизнь человека, но и делает его скрытным. По мере того, как интерес к собственной жизни падает (потому что в ней не происходит ничего хорошего), растет интерес к чужой. Вместо того, чтобы жить своей счастливой жизнью, вы занимаетесь тем, что подсматриваете за другими и критикуете то, как живут они. Чем больше негативной энергии, тем сильнее желание вмешиваться в чужие дела и тем меньше интерес к собственной жизни.

Вы не умеете справляться с критикой. Тот, кто охвачен негативной энергией, не может воспринимать критику конструктивно. Вы или полностью отстраняетесь от нее, или принимаете чрезвычайно близко к сердцу, неадекватно реагируя даже на самое простое и справедливое замечание. Критика становится еще одним поводом для накопления негативных эмоций и мыслей, отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии. Даже конструктивная критика может восприниматься как нападение, как проявление нелюбви или насилия.

Вы ждете сочувствия от других по любому поводу. Действие негативной энергии приводит к тому, что вы постоянно ждете в свой адрес сочувствия и поддержки. Так как самостоятельно вы не может себя поддержать, не имеете внутренней опоры, вы постоянно ищите ее вовне, перекладывая на близких ответственность за свои чувства, поступки, результаты и т. д. При это вы остаетесь абсолютно бесчувственны к чужим проблемам и трудностям.

Избавиться от негативной энергии сложно, но возможно. На первом этапе необходимо создать вокруг себя позитивную среду — навести порядок в доме и на рабочем месте, избавиться от всего сломанного, грязного, старого, ненужного и т. д.

Позитивный эффект имеют занятия спортом, прогулки и здоровая диета.