Как побороть прокрастинацию за пару минут

Если вы постоянно откладываете дела на потом и не можете решиться даже на необходимые перемены, дело может быть не только в лени. Иногда причина гораздо глубже, зачастую за прокрастинацией стоит страх или зависть к другим. Гештальт-терапевт предлагает попробовать проработать эти чувства в домашних условиях.

В первую очередь проанализируйте своё состояние. Наверняка из-за того, что вы откладываете важные дела на потом, испытываете неприятные эмоции. Главное, признать это. Потом закройте глаза и представьте, что будет с вами через пять лет, если вы ничего не измените. В этот момент ориентируйтесь на ощущения своего тела. Именно оно подскажет вам правильно ответ.