Как справиться с повышеной тревожностью

Для того чтобы бороться с депрессией и тревожностью, можно делать дыхательные упражнения. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

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Эксперт пояснила, как выполнить простое дыхательное упражнение: нужно посчитать в уме до 4 — вдохнуть, затем до 2 — задержать дыхание, потом до 6 — выдохнуть. Данное упражнение поможет расслабиться.

Также эксперт посоветовала заниматься спортом, поскольку, когда человек глубоко дышит или двигается, мозг начинает выполнять однотипные действия и перестает зацикливаться на чем-то страшном или тревожном. Помимо этого, снижается уровень адреналина, а мышцы расслабляются.

Психотерапевт также отметила, что полезно будет завести дневник, в котором человек будет описывать свои эмоции. Человек может написать, что именно его тревожит. После этого проще дистанцироваться и понять, откуда возникло это состояние.