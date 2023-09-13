Качества, которые бесят почти всех друзей

Конечно, мы принимаем друзей такими, какие они есть, и даже не пытаемся что-то в них менять — иначе, в чем смысл нашей дружбы?

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При этом почти в каждом из нас есть качества, которые наши друзья вынуждены терпеть.

Хотите знать, о чем ваши друзья чаще всего предпочитают промолчать? Психологи дадут ответ на этот вопрос.

Пессимизм

Да, мы встречаемся с подругами, которым можно рассказать все — о проблемах в отношениях, на работе и, вообще, о том, как все плохо. Но в рамках разумного. Важно понять, что ваш друг — не способ слива негатива. Наше общение с другим человеком строится на взаимной симпатии и возможности получить поддержку, но никак не на приеме постоянного негатива со стороны друг друга. Вас выслушают несколько раз, но если жалобы и нытье — часть вашего характера, не стоит удивляться, что друзья все реже соглашаются выбраться с вами на встречу.

Мелочность

Людей, которые трясутся за каждую копейку, не переваривает никто. Каким бы ни было ваше финансовое положение, активный страх, что вы можете дать больше, чем получить, невероятно раздражает ваших близких знакомых. Часто людям кажется, что раз вы отказываете себе в таких мелочах, как кофе на прогулке с подругой, да еще и сопровождаете отказ комментариями в духе: «Это все ненужные расходы!», человек рядом автоматически перекладывает ваше отношение к деньгам на себя — а вдруг вы такой же мелочный и в эмоциях, и когда понадобится помощь, вы просто уйдете в закат, ведь для вас это «затратно»? Работайте над собой, если замечаете подобное.

Ненадежность