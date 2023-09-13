Врач перечислила упражнения для борьбы с тревожностью

Для эффективной борьбы с тревожностью подойдут дыхательные упражнения. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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«Их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до 4 — вдохните, затем до 2 — задержите дыхание, потом до 6 — выдохните. Данное упражнение поможет расслабиться», — объяснила врач.

Также она посоветовала регулярно заниматься спортом. По ее словам, когда человек двигается и глубоко дышит, мозг выполняет однотипные действия и перестает концентрироваться на чувстве тревоги. Кроме того, снижается уровень адреналина, добавила она.

Кроме того, врач рекомендовала описывать свои эмоции в дневнике, чтобы понять, откуда возникает тревога, и дистанцироваться.