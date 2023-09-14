Как бороться с эмоциональным выгоранием

«При выгорании нет сил общаться с людьми, хочется отстраниться от всех, быть одному, человеку кажется, что так он себе помогает. Это защитный механизм психики. Но на самом деле это усугубляет эмоциональное состояние, становится только хуже», — цитирует эксперта izhlife.ru.